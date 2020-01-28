2020-01-28T13:26:40+03:00
Общество

Власти Башкирии подвели предварительные итоги транспортной реформы

Масштабные перемены в этой сфере начались еще в ноябре 2018 года
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
По мнению региональных властей ситуация с общественным транспортом стала лучшеПо мнению региональных властей ситуация с общественным транспортом стала лучшеФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

На днях во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве глава гостранса республики Тимур Мухаметьянов подвел предварительные итоги транспортной реформы. Напомним, масштабные перемены в сфере общественного транспорта начались в ноябре 2018 года, когда республику возглавил Радий Хабиров.

С тех пор власти Башкирии ведут «борьбу» за качество пассажирских перевозок. Судя по отзывам жителей Уфы, за это время автобусов стало меньше, а интервал движения резко увеличился. У гостранса Башкирии на этот счет другое мнение и совершенно другое видение результатов реформы. Чиновники делают упор не на количество и качество транспорта, а на собираемость налогов с официальных перевозчиков.

- На сегодняшний день в республике перевозки пассажиров осуществляют 73 перевозчика, 23 из которых обслуживают межрайонные направления по 380 маршрутам. В Уфе регулярные перевозки осуществляют 12 перевозчиков по 125 маршрутам. Задействовано 2905 автобусов, в том числе 544 у «Башавтотранса», - заявил Тимур Мухаметьянов в своем докладе.

По данным гостранса Башкирии, перевозчиков постоянно контролируют члены специально созданной межведомственной комиссии. В ее состав входят чиновники из надзорных и контролирующих органов и представители республиканского ГИБДД. Например, с января 2019 года они провели 344 «профилактических» рейда и наложили арест на 202 автобуса. В январе 2020 года арестовали еще 16 автобусов.

Отдельной темой в докладе прозвучало требование ко всем перевозчикам. По новому закону они обязаны держать в автобусах терминалы для безналичной оплаты проезда.

- С 1 июля начнут проверять автобусы на наличие контрольно-кассовой техники. Несоблюдающих требования законодательства будут штрафовать, - отметил глава гостранса республики.

В этом месте доклад Мухаметьянова прервал Радий Хабиров. Он подчеркнул, что эти обещания – не просто слова.

- С 1 июля мы начнем штрафовать много и беспощадно. Но наша задача – предупредить перевозчиков, что мы будем это делать. Нам не нужны их деньги и не нужны такие штрафы, мы вынуждены с ними так поступать. Я бы хотел, чтобы они нормально работали, в соответствии с требованиями закона, - заявил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В сгоревшем дотла доме в Башкирии обнаружили труп мужчины
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Банк УРАЛСИБ предлагает памятные серебряные монеты «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»
Молодые клиенты ВТБ предпочитают Android
Спикер парламента Башкирии выступил против «особой роли русского народа» в Конституции
В Башкирии работы лишатся более двух тысяч человек
В Уфе 1 февраля состоится «Ярмарка творческих студий»
Правительство Башкирии намерено сократить численность чиновников на 25%
Мечты сбываются в ЖК «Уфимский Кремль»
В Башкирии стали известны подробности гибели заживо погребенного рабочего
В Уфе при столкновении двух грузовиков водителя зажало в кабине
В мэрии Уфы рассказали о двухэтапной корректировке счетов за отопление
В уфимском гипермаркете мужчина едва не устроил резню
В Уфе 1 февраля состоится «Ярмарка творческих студий»
Двух прилетевших в Уфу пассажиров госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Башкирии прекратили поиски 27-летней матери двоих детей
В Уфе хозяин выбросил бойцовскую собаку на мороз из-за сложного возраста
По пути в Уфу сдуло ветром фуру с сухофруктами
Преподаватель БашГУ попалась на взятке
Водитель снегохода пострадал в ДТП с «Нивой» в Башкирии
К 2021 году кинотеатр «Победа» в Уфе превратят в филиал музыкальной школы
Житель Башкирии умер после отказа врача в помощи
Куратор ПФО занял высокий пост в «Башкирской содовой компании»
Власти Башкирии рассказали о судьбе студентов из республики, оказавшихся в зараженном Китае