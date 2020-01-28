Власти Башкирии подвели предварительные итоги транспортной реформы

На днях во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве глава гостранса республики Тимур Мухаметьянов подвел предварительные итоги транспортной реформы. Напомним, масштабные перемены в сфере общественного транспорта начались в ноябре 2018 года, когда республику возглавил Радий Хабиров.

С тех пор власти Башкирии ведут «борьбу» за качество пассажирских перевозок. Судя по отзывам жителей Уфы, за это время автобусов стало меньше, а интервал движения резко увеличился. У гостранса Башкирии на этот счет другое мнение и совершенно другое видение результатов реформы. Чиновники делают упор не на количество и качество транспорта, а на собираемость налогов с официальных перевозчиков.

- На сегодняшний день в республике перевозки пассажиров осуществляют 73 перевозчика, 23 из которых обслуживают межрайонные направления по 380 маршрутам. В Уфе регулярные перевозки осуществляют 12 перевозчиков по 125 маршрутам. Задействовано 2905 автобусов, в том числе 544 у «Башавтотранса», - заявил Тимур Мухаметьянов в своем докладе.

По данным гостранса Башкирии, перевозчиков постоянно контролируют члены специально созданной межведомственной комиссии. В ее состав входят чиновники из надзорных и контролирующих органов и представители республиканского ГИБДД. Например, с января 2019 года они провели 344 «профилактических» рейда и наложили арест на 202 автобуса. В январе 2020 года арестовали еще 16 автобусов.

Отдельной темой в докладе прозвучало требование ко всем перевозчикам. По новому закону они обязаны держать в автобусах терминалы для безналичной оплаты проезда.

- С 1 июля начнут проверять автобусы на наличие контрольно-кассовой техники. Несоблюдающих требования законодательства будут штрафовать, - отметил глава гостранса республики.

В этом месте доклад Мухаметьянова прервал Радий Хабиров. Он подчеркнул, что эти обещания – не просто слова.

- С 1 июля мы начнем штрафовать много и беспощадно. Но наша задача – предупредить перевозчиков, что мы будем это делать. Нам не нужны их деньги и не нужны такие штрафы, мы вынуждены с ними так поступать. Я бы хотел, чтобы они нормально работали, в соответствии с требованиями закона, - заявил Хабиров.