Завода по переработке ламп и батареек в Уфе не будет

На днях башкирскую столицу облетела новость, которая как оказалось позже, не нашла официального подтверждения. В сообществах в социальных сетях и мессенджерах писали, что в Уфе до конца года появится завод по переработке ртутных ламп и батареек. Якобы, новое предприятие, будет располагаться на территории печально известного «Уфахимпрома», а заниматься оно будет утилизацией опасных отходов 1 и 2 класса опасности. Все это вызвало серьезные опасения у горожан.

Авторы постов в соцсетях ссылались на информацию от министерства экологии Башкирии, где, якобы, подтвердили намерения федерального госпредприятия построить опасный завод. Позднее выяснилось, что распространяемая информация не соответствует действительности. Но, обо всем по порядку.

Существующих мощностей для переработки батареек в Уфе не хватаетФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НЕ ТАК ПОНЯЛИ

Поначалу многие региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу минэкологии сообщали, что министерство обратилось к ФГУП «РосРАО» с предложением построить под Уфой завод по утилизации опасных отходов. Якобы башкирские чиновники озвучили такое предложение на очередном совещании в министерстве, куда пригласили представителей компании. Назывались даже сроки строительства предприятия – конец 2020 года. Вскоре стало известно, что речи о создании завода не идет. Экологи лишь посетовали, что существующих мощностей для утилизации ртутных ламп и батареек в республике не хватает. А потому нужно срочно решить вопрос с бытовыми отходами. Например, теми же батарейками.

- В связи с этим Министерство природопользования и экологии республики обратилось к ФГУП «РосРАО» с инициативой о создании на территории региона инфраструктуры для утилизации ртутьсодержащих отходов и батареек, образующихся в результате жизнедеятельности человека и представляющих опасность при ненадлежащей утилизации, - пояснили в министерстве экологии Башкирии.

Ртутные лампы имеют первый класс опасности и их нельзя выбрасывать просто в мусорное ведроФото: Мария ЛЕНЦ

В минэкологии также подчеркнули, что завода по переработке опасных отходов 1 и 2 класса в Уфе точно не будет.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ

Так что же кроется за загадочной и довольно размытой формулировкой «создание инфраструктуры для утилизации …»? Все сомнения развеял замминистра экологии Башкирии Нияз Фазылов.

- В рамках Национального проекта «Экология» реализуется федеральный проект «Инфраструктура по обращению с отходами 1 и 2 класса опасности. Наша республика не участвует в этом проекте. Соответственно, строительство предприятий по обращению с опасными отходами на территории Башкирии не планируется и не предусмотрено, - заявил заместитель министра экологии республики. – Необходимо отметить, что реализация подобного рода проектов проходит обязательную экологическую экспертизу с проведением общественных слушаний.

Также в министерстве подчеркнули, что на сегодняшний день утилизацией батареек и ртутных ламп в Уфе занимаются частные предприятия. В их арсенале имеются специальные установки, для «демеркуризации» именно таких бытовых, но все же опасных отходов. Этих мощностей на весь город не хватает. Поэтому минэкологии Башкирии планирует в ближайшем будущем закупить несколько таких аппаратов.

Однако это не означает, что появится завод по утилизации – мощности там будут далеки от промышленных предприятий. Также пока не определены площадки, куда будут свозить, и сортировать ртутные лампы, термометры и батарейки. Этим и будут заниматься специалисты в обозримом будущем.

Бытовые отходы тоже могут быть опасными для окружающей средыФото: Мария ЛЕНЦ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Напомним, летом прошлого года Нефтекамск буквально захлестнула волна протестов против строительства завода по переработке опасных отходов в соседней Удмуртии. Предположительно, предприятие должно появиться в районе деревни Камбарка, что на противоположном от города берегу реки Кама. Расстояние между Нефтекамском и «заводом смерти», как окрестили его местные жители, совсем небольшое. Это вызывает серьезные опасения не только у экоактивистов, но и у простых горожан.