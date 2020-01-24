Отец из Башкирии изнасиловал четырехлетнюю дочь и свел счеты с жизнью

Поздним вечером в воскресенье, 19 января, в полицию обратилась 29-летняя жительница села Ельдяк Дюртюлинского района с заявлением о том, что ее супруг изнасиловал их четырехлетнюю дочь. Вдоволь надругавшись над ребенком, 33-летний отец покончил с собой. Его тело обнаружила супруга.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов. Они изъяли постельные принадлежности и одежду.

Позднее мать девочки рассказала стражам порядка, что именно она застала своего мужа во время совершения преступления. Вероятно, мужчина не выдержал позора и решил покончить с собой.

Известно, что потерпевшая девочка также как ее младшая сестренка, в детский сад не ходила, и все время проводила дома. Как сообщает источник «КП-Уфа», ни мать, ни погибший отец нигде официально не работали.

В сельсовете, куда относится село, никаких комментариев получить не удалось. Сотрудники не решаются прокомментировать столь громкий случай.

По факту совершения насильственных действий сексуального характера следователи СК РБ возбудили уголовное дело.