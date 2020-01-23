2020-01-23T14:56:32+03:00
Политика

В Башкирии впервые избрали женщину на пост главы района

Зухра Гордиенко возглавила Кигинский район республики
Павел КРАЙНОВ
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Зухра Гордиенко возглавила один из самых малонаселенных районов БашкирииЗухра Гордиенко возглавила один из самых малонаселенных районов Башкирии
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На днях в Башкирии произошло знаменательное событие – впервые один из районов республики возглавила женщина. 21 января Совет депутатов Кигинского района избрал и.о. главы местной администрации 43-летнюю Зухру Гордиенко. Конкурс на замещение должности должен был состояться только 14 февраля, но, судя по всему, вопрос этот уже решен - ее назначение на сложный и ответственный пост анонсировал глава региона Радий Хабиров.

- Сегодня впервые в новейшей истории Башкортостана главой района избрана женщина - Зухра Маулитбаевна Гордиенко. Признаюсь, это только первая ласточка. Мы и дальше будем доверять женщинам серьезные и ответственные посты и исходить при этом не из стереотипов, а исключительно из профессиональных и человеческих качеств претендента, - написал Хабиров на своей странице в социальных сетях.

На протяжении четырех лет Кигинский район Башкирии возглавлял Шамиль Мухаметдинов. Он прибыл в Верхние Киги из Уфы в 2016 году по поручению Рустэма Хамитова. Новый руководитель региона отозвал его обратно в башкирскую столицу, попутно наградив орденом «Салавата Юлаева». Теперь ему прочат теплое место в аппарате Госсобрания-Курултая республики.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ЧИНОВНИЦЕ

Зухра Гордиенко в девичестве носила фамилию Лукманова. Считается, что она – уроженка деревни Новобайрамгулово Учалинского района Башкирии. Однако по некоторым данным она родилась в Челябинской области. По крайней мере, так говорится на официальном сайте регионального отделения партии «Единая Россия», членом которой она является.

Свой путь в региональную политику Зухра Гордиенко начала с работы учителем физкультуры в одной из школ Учалинского района. По официальным данным, будущая глава окончила два уфимских вуза - ВЭГУ и БАГСУ. Не так давно она была удостоена звания «Заслуженный учитель РБ».

С 2006 года Зухра Гордиенко получила должность в администрации Учалинского района. Тогда она состояла в районном комитете по делам молодежи. Последние восемь лет чиновница занимала должность заместителя главы района по социальным вопросам. Примечательно, что до нее этот пост занимала Лилия Гумерова, которая ныне представляет Башкирию в Совете Федерации. По данным издания ProUfu.ru, их связывает давнее знакомство.

О семье первой избранной на пост главы района женщины известно немного. Со своим будущим мужем она познакомилась в Челябинской области, где Андрей Гордиенко работал шахтером. Пара воспитывает двоих дочерей – старшая Карина учится в Уфе, в медицинском университете, а младшая Мария пока ходит в школу.

КТО ИЗ ЖЕНЩИН ПРИ ДОЛЖНОСТЯХ

Помимо Зухры Гордиенко в башкирской политике не так много влиятельных женщин. Особняком стоит ее предполагаемая подруга, сенатор от Башкирии Лилия Гумерова. В 2014 году она стала членом Совета Федерации от исполнительной власти республики. В прошлом году избранный глава региона Радий Хабиров вновь наделил ее полномочиями. Тогда же ее избрали председателем комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

На сегодняшний день самым опытным министром и «политическим долгожителем» башкирского правительства является министр семьи, труда и социальных отношений Ленара Иванова. Этот пост она заняла в 2010 году и с небольшим перерывом сохранила за собой до сих пор. В конце 2018 года Иванова стала еще и вице-премьером башкирского правительства.

Еще одна женщина с министерским портфелем - Амина Шафикова. В 2012 году тогдашний глава Башкирии Рустэм Хамитов назначил ее министром культуры. На этом посту она осталась и после смены власти в Башкирии в октябре 2018 года.

Из женщин политиков в Башкирии в последнее время на слуху еще две фигуры. Активную деятельность ведет депутат Госдумы от республики, 13-кратная победительница Паралимпийских игр, Рима Баталова. В нижней палате Парламента она курирует вопросы физкультуры, спорта и молодежной политики и по совместительству является вице-президентом Паралимпийского комитета России.

В местном Госсобрании-Курултае занимает пост вице-спикера еще одна женщина политик – Эльвира Аиткулова. Как и первая в новейшей истории Башкирии женщина руководитель муниципалитета, она уроженка Учалинского района. Политическую карьеру начала с избрания депутатом башкирского парламента в 2013 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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