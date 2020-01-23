2020-01-23T10:46:23+03:00
Общество

Итоги народного голосования «Признание года»

Ежегодная церемония подведения итогов народного голосования «Признание года» - масштабный народный проект, где номинантов выбирают министерства, а победителей - жители республики.
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Организаторы - телеканал MTVmix, при поддержке правительства Республики Башкортостан и торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан. На сцене все номинанты получают дипломы лауреатов , а статуэтками награждаются победители, которые стали лучшими по мнению жителей Республики по количеству реальных комментариев. Накрутки, боты, множественные комментарии с одного номера строго удаляются проверочной комиссией. Честность голосования строго отслеживается! Номинируется самые народные сферы : медицина, бизнес, сфера обучения, финансы, искусство и творчество. SMS-голосование проходит в течении одного месяца в интернете. Ежегодная церемония награждения лучших компаний столицы «Признание Года» - это не только подведение итогов народного голосования, но и всегда масштабное красивое мероприятие с приглашёнными звездами, хэдлайнерами вечера, артистами, шоу-программой, заданным дресс-кодом, роскошной атмосферой и банкетной рассадкой, которой всегда славится телеканал MTVmix. Участвуя в народном голосовании«Признание года» - вы улучшаете качество услуг компаний малого и среднего бизнеса! Признание года - это всегда предновогоднее и самое масштабное мероприятие столицы Башкортостана!

В этом году хэдлайнерами выступили Влад и Андрей Соколовские.

Ведущие церемонии - Евгения Машко, Арчи, Лейла Савицкая.

Дресс-код: Вечерние наряды в стиле Великий Гэтсби.

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