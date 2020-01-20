Глава Башкирии потребовал ужесточить контроль над школьным питанием и продолжить борьбу с паленым алкоголем

20 января на очередном оперативном совещании в башкирском правительстве глава республики вынес на обсуждение важные и актуальные вопросы: школьное питание и борьба с контрафактным алкоголем. Также Радий Хабиров жестко высказался по закупкам мяса для школьных столовых в Кушнаренковском и Уфимском районах Башкирии. Но, обо всем по порядку.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Так, например,после доклада руководителя регионального госкомитета по ЧС Фарита Гумерова, Хабиров заявил, что власти республики будут оказывать посильную помощь всем землякам, попавшим в беду на чужбине.

- Я бы хотел обратить внимание, что мы с вами договаривались, что если наши жители где-то попали в беду, мы должны, не дожидаясь просьбы, помогать, - обратился он к чиновникам. – Хочу вас поблагодарить. Наша жительница в беду попала на Бали, произошло ДТП. Мы ее сразу вытащили, молодцы. Это будет наш принцип работы.

Напомним, в минувшую пятницу, 17 января, стало известно о том, что 27-летняя уфимка Анна Пономарева серьезно пострадала в ДТП во время отдыха на острове Бали. Девушку отвезли в больницу, где индонезийские врачи провели экстренную операцию. В воскресенье, 19 января, ее доставили в Уфу.

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Еще один вопрос, который поднял на совещании Хабиров – организация школьного питания. Он зачитал сопроводительный документ к мясу, которым кормят школьников в Кушнаренковском районе республики. Главу Башкирии возмутило происхождение говядины, которую поставляют в районные школы.

- Говядина бескостная, замороженная. Страна происхождения – Бразилия. Я много раз должен об этом говорить? Контрольное управление еще раз пусть проверяет. И на Уфимский район тоже внимание обратите! Я буду ставить вопрос о вашем соответствии работе, - обратился он к чиновникам районных администраций. – Регулярно будем проверять школьное питание, пока не наведете там порядок!

Как в школьных столовых в Башкирии появилась говядина из Бразилии, Хабиров не уточнил.

Радий Хабиров потребовал продолжить борьбу с нелегальным и паленым алкоголем

ПЛАНЫ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

С докладом по ситуации в сфере привлечения инвестиций выступила руководитель госкомитета Башкирии по предпринимательству Римма Бойцова. Она заявила, что с марта прошлого года в городах и районах республики стали регулярно проводить совещания в формате «Предпринимательский час».

- В 2019 году проведено 1597 предпринимательских часа, рассмотрено 3267 проектов, представленных 2965 предпринимателями. Общий объем заявленных инвестиций составил 323 млрд. рублей, - заявила Бойцова.

Насколько эффективными будут эти меры, покажет лишь время. Ведь на бумаге можно заявить и о триллионе рублей привлеченных инвестиций, но будут ли эти проекты реализованы, большой вопрос.

БОРЬБА С АЛКОГОЛЕМ

В прошлом году власти Башкирии начали активную борьбу с паленым алкоголем. Промежуточные итоги этой работы на оперативном совещании подвел Радий Хабиров. Он поблагодарил активистов, участвующих в проекте «Стоп, суррогат!», и предложил наделить их новым статусом.

- Наши действия в этой части довольно эффективны. Начнем с того, что за год на 70 человек меньше погибло. За выходные и праздничные дни гораздо меньше людей обратились с отравлениями. У нас госкомитет по потребительскому рынку ввел инициативу – те жители, которые расскажут о точках продажи или изготовления суррогатного алкоголя, будут получать вознаграждение. На данный момент уже 22 человека получили такое вознаграждение, - заявил Хабиров.

По словам главы Башкирии, его пытались осудить за эту инициативу, но он уверен, что путь выбран правильный. За каждым случаем закрытия подпольного ларька с контрафактным алкоголем стоят спасенные человеческие жизни.

- Мы продолжим этот проект и в 2020 году. Коллег из общественных организаций также надо привлекать. Я попросил Госсобрание рассмотреть вопрос о том, каким статусом мы можем их защитить. Мне кажется, что им надо дать статус «Добровольной народной дружины», - подчеркнул Хабиров.