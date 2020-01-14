«Видела следы хищников на снегу»: заблудившаяся на Иремеле туристка из Башкирии рассказала, как выживала в лесу

Начало 2020 года выдалось у спасателей Башкирии непростым: люди терялись в лесах, горах, на реках. Едва спасатели отработали очередной вызов — вывели с Инзерских Зубчаток троих мужчин, как поступил новый — на Иремеле пропала пожилая туристка. 63-летняя Нина вышла в поход утром 6 января, но к назначенному времени не вернулась. Несколько десятков человек, включая спасателей из МЧС, госкомитета Башкирии по ЧС и соседней Челябинской области, полицейских, волонтеров и инспекторов парка, всю ночь прочесывали территорию. Лишь утром 7 января уставшую и продрогшую Нину отыскали. В беседе с «Комсомолкой» женщина рассказала об этих 20 «потерянных» часах.

ОТСТАЛА ОТ ГРУППЫ

В то утро Нина в составе туристической группы из шести человек отправилась покорять знаменитый Иремель. В путь отправились на двух снегоходах, вот только один из них по дороге сломался и провожатый предложил подниматься в гору по очереди. Он довез до Тюлюка Нину, а сам вернулся за оставшимися людьми.

В его отсутствие к ней подошли двое мужчин, попросили воды. Когда провожатый вернулся, чтобы поднять Нину дальше, они еще пили, поэтому тот просто объяснил женщине, как идти, а сам поехал выше. В гору она пошла вместе с мужчинами, которых отпоила чаем, но те были крепкими, длинноногими — угнаться за ними Нина не могла. В итоге поднималась она одна, изредка встречая знакомых, которые уже шли обратно.

— Они меня еще спросили, точно ли я хочу подняться, мол, туман сгущается, но я пошла вперед. На вершине погуляла, поблагодарила гору, сделала несколько снимков и стала спускаться. На часах тогда было примерно 13:30, - воспоминает Нина. - Вскоре я поняла, что иду не той дорогой, которой поднималась. Я видела гору Ямантау и шла, как мне казалось, в нужном направлении. Пока была связь, я написала сообщение инструктору, где иду и что вижу по обе стороны. Он не отвечал, в итоге связь пропала совсем. Тогда я решила возвращаться, пока телефон не поймает сигнал. Как только связь появилась, я позвонила девушке, которая оформляла наш поход и объяснила ситуацию.

ВИДЕЛА ФОНАРИ

На поиски Нины сразу вызвали спасателей, шутка ли — остаться зимней ночью в лесу. Хотя у женщины был заряжен телефон и она постоянно находилась на связи со спасателями, встретиться у них никак не получалось.

- Я видела их фонари, кричала им, пыталась светить сама, но все было тщетно, — вспоминает Нина. - Один раз я увидела, что на горе что-то светится, подумала, что меня наконец-то нашли, стала подниматься туда. Какого же было разочарование, когда оказалось, что это дерево светилось из-за вращавшегося маяка.

За столько часов блужданий по сугробам Нина совсем выбилась из сил, снег забился в обувь, передвигать ногами было практически невозможно. Однако женщина помнила, что давать себе передышку нельзя, можно заснуть, а на снегу это верная гибель. Когда ноги не слушались, Нина старалась ползти вперед хотя бы на четвереньках. Это было даже безопаснее, ведь оступиться на камнях, скрытых под снегом, очень просто.

- В тот момент страха у меня не было, да и природа помогала. Было так тихо, ни птиц, ни зверей я не слышала, иначе бы, наверное, разволновалась. Видела только следы хищников на снегу, но спасатели по телефону мне сказали, что никого опасного там не водится. Это уже позже дома я узнала, что это были следы рыси, - усмехается Нина.

Однако эта же природа и мешала поискам. Спасатели запускали в небо ракеты и свистели, но Нина признается, что ничего не видела и не слышала, ночь поглотила все звуки.

ЭТО ВЫ — ПОТЕРЯШКА?

Спасение пришло лишь утром следующего дня. «Это вас все ищут?» - услышала вдруг Нина из-за спины. Оказалось, женщину по следам нашли работники парка «Иремель».

- Они сразу меня одели, дали варежки, обувь и повезли на базу в Николаеву. Там уже меня ждали остальные ребята, участвовавшие в поисках. Мне было перед ними очень неловко, - признается Нина.

На базе ее отпоили чаем и накормили супом, а потом отвезли домой. Женщине до сих пор не верится, что она пережила такое приключение.

- Мне потом уже спасатели давали советы. Сказали, установить на телефон приложение с картой, чтобы и я могла свой маршрут отследить, и они мои координаты узнать. Еще советовали надевать светоотражающий жилет и брать спичек побольше, - объясняет женщина.

Несмотря на пережитое приключение, Нина собирается ходить в походы и дальше. Фото: vk.com

Только от спасателей Нина узнала, что на горе и раньше терялись туристы и что ей очень повезло не встретить медведя-шатуна, который проснулся и бродил неподалеку.

- Я объяснила спасателям, что на горе нужны какие-то указатели, там ведь несколько троп, по незнанию легко запутаться. Нужны яркие столбики вдоль них, которые бы не выгорали. Спасатели согласились, сказали, что уже была мысль оградить туристические тропинки, чтобы нельзя было с них свернуть, но пока это только идея, - вздыхает женщина.

Несмотря на пережитое приключение, Нина собирается ходить в походы и дальше, только сначала намерена освоить приложения для смартфона, которыми пользуются опытные путешественники.

КАК ГОТОВИТЬСЯ К ЗИМНЕМ ПОХОДУ

Советы от заслуженного спасателя России, начальника Аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Владимира Темашева.

1. Собираясь в поход, первым делом нужно проинформировать близких о том, куда вы идете и когда планируете вернуться. На природе связь бывает не везде, а значит, даже номер 112 может не работать.

2. Стоит пройти бесплатную регистрацию как туриста на сайте ГУ МЧС. Там вводится время выхода в поход, маршрут, время возвращения. Если в назначенный час вы не вернетесь, спасатели выдвинутся на поиски даже без вашего звонка.

3. На любую прогулку на природе надевайте соответствующую обувь и одежду — теплую, непромокаемую. Пусть одежда будет многослойная, что-то можно будет снять.

4. С собой берите спички, зажигалку, заряженный телефон и дополнительный аккумулятор к нему, а также перекус и что-то попить. Всегда имейте в виду, что прогулка может затянуться по независящим от вас причинам.

5. Убедитесь, что у вас на телефоне есть GPS и вы сможете определить свои координаты в случае необходимости. Можно установить приложения, которые будут фиксировать ваш маршрут.