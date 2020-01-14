Большую часть бюджета Башкирии потратят на пенсии и пособия

В конце прошлого года депутаты Курултая приняли бюджет Башкирии на 2020 год. Прежде чем закон в окончательном варианте подписал глава республики, он прошел процедуру публичных слушаний и три чтения в башкирском парламенте. В результате от первоначального проекта практически ничего не осталось, а в ходе его обсуждения возник конфликт властей с местными активистами оппозиции.

После итогового голосования представители «Единой России» в Курултае назвали бюджет Башкирии на 2020 год «социально ориентированным». Их политические противники напротив, заявили, что документ такому определению не соответствует, и проголосовали против его принятия. Поскольку депутатов от партии власти в башкирском парламенте абсолютное большинство, мнение «системной оппозиции» никак не повлияло на «Закон о бюджете» республики.

«Комсомолка» разбиралась, на что конкретно будут потрачены деньги налогоплательщиков Башкирии в этом году.

ДЕФИЦИТ КАЗНЫ И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ

Доходы республиканского бюджета в 2020 году составят 194,2 миллиарда рублей, а расходы – 201,9 миллиардов рублей. Дефицит региональной казны в этом году составит 22 млрд рублей. По данным минфина Башкирии, у властей есть источники финансирования, которые позволят «залатать дыры» и покрыть дефицит.

В первую очередь, в 2020 году власти республики планируют покрыть разницу в доходах и расходах казны за счет выпуска облигаций и прочих ценных бумаг. Так, от размещения муниципальных облигаций планируют получить 3,5 млрд рублей, а за счет республиканских – 5 млрд рублей. Кроме того, на счетах бюджетов разного уровня в Башкирии остались еще деньги, которые перекочуют в казну в 2020 году.

За счет государственной собственности, которой владеет Башкирия, власти рассчитывают заработать в этом году более 201 млн рублей. Финансовые резервы в минфине республики оценили в 10 млрд рублей. Также республика возьмет «бюджетный кредит» на 500 млн рублей. Еще 965,7 млн рублей правительство Башкирии планирует найти из «других источников». Откуда именно поступят эти деньги, не разъясняется.

С дефицитом бюджета будут бороться с помощью займов и дотаций из федерального бюджетаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОТКУДА ДЕНЬГИ

В правительстве Башкирии планируют, что в 2020 году доходы бюджета республики будут состоять из собранных налогов, субсидий из федеральной казны и всевозможных неналоговых доходов. Так, с налогов на прибыль организаций в этом году хотят получить 56 млрд рублей, с налогов на доходы физических лиц 40,6 млрд, а с акцизов – 21,5 млрд рублей. Более 2,8 млрд рублей получит башкирская казна за счет налога на совокупный доход, 15,27 млрд налогов на имущество, более 642 млн рублей составят сборы госпошлин и более 673 млн рублей – платежи за пользование природными ресурсами.

Имущество, находящееся в государственной собственности, принесет в 2020 году бюджету Башкирии более 10 млрд рублей. Еще 1,8 млрд рублей попадут в казну в виде штрафов и платы за возмещение ущерба.

В этом году региональный бюджет пополнится за счет субсидий и дотаций из федерального бюджета на 42,9 млрд рублей.

НА ЧТО ПОТРАТЯТ

Самый острый вопрос, который возник при обсуждении проекта бюджета на 2020 год - на что потратят деньги. После бурных общественных слушаний в ноябре 2019 года депутаты Курултая стали спорить о том, сколько денег необходимо направить на социальную сферу. В результате фракции КПРФ и ЛДПР в башкирском парламенте проголосовали против принятия бюджета в таком виде. Однако представителей «Единой России» в Госсобрании-Курултае республики было достаточно, чтобы принять закон о бюджете, не оглядываясь на мнение своих политических соперников.

Некоторые статьи расходов на этот год вызвали у нас особый интерес. Например, согласно официальным документам, на госпрограмму социальной защиты населения республики из бюджета Башкирии будет выделено 48 млн рублей. Из них чуть больше 8 млн рублей потратят на мероприятие с громким названием «Повышение престижа женщин-матерей» и более 7 млн рублей пойдет на выплаты денежных вознаграждений многодетным матерям.

Сколько и на какие еще цели потратят денег из «социально-ориентированного бюджет» в 2020 году? Пройдемся по статьям расхода.

РАСХОДЫ НА ЧИНОВНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

На «общегосударственные вопросы» из региональной казны потратят чуть больше 12 млрд рублей. Деньги пойдут, в том числе, на зарплату и содержание главы Башкирии (5,8 млн рублей), на функционирование аппарата чиновников (436 млн рублей), зарплаты республиканским и муниципальным чиновникам (362,6 млн рублей) и на работу законодательных и представительных органов власти (263 млн рублей). На работу депутатов Госдумы от Башкирии и их помощников из бюджета республики выделят в 2020 году 61,9 млн рублей. Львиную долю расходов по этой статье занимают всевозможные государственные программы и мероприятия. Например, на «сохранение и развитие государственных языков» выделят порядка 38 млн рублей.

Следующая большая статья расходов бюджета Башкирии – «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». На эти цели потратят 1,296 млрд рублей. Их потратят на различные программы и выплаты персоналу ряда ведомств. На защиту населения от ЧС природного и техногенного характера потратят порядка 600 млн рублей.

Власти Башкирии планируют выделить из республиканской казны 42 млрд рублей на такую стать расходов, как «Национальная экономика». В нее входят социальные выплаты населению (34,5 млн рублей), госпрограмма по содействию занятости населения (864 млн рублей), общеэкономические вопросы (909,6 млн рублей) и множество различных региональных программ по содействию занятости и переобучению персонала. В эту статью расходов входят и субсидии для предприятий животноводческого комплекса (882 млн рублей), и поддержка сельского хозяйства и рыболовства в целом (5,8 млрд рублей).

Львиную долю республиканской казны потратят на социальные выплаты и развитие образованияФото: Олег ЗОЛОТО (архив)

САМЫЕ БОЛЬШИЕ РАСХОДЫ

Среди самых существенных статей расходов бюджета Башкирии на 2020 год значится функционирование системы образования – более 52 млрд рублей. На социальную политику регион также потратит немалую сумму – 53,6 млрд рублей. Есть и совсем небольшие статьи расходов, например, на охрану окружающей среды потратят всего 433 млн рублей.

На развитие культуры и местного кинематографа власти республики выделят 6 млрд 950 млн рублей, на поддержку физкультуры и спорта 1,229 млрд рублей, на работу средств массовой информации 584,5 млн рублей. Кроме того, более 9 млрд рублей из казны пойдут на дотации районным бюджетам и еще около 300 млн рублей на покрытие госдолга республики.

КАК БЫЛО РАНЬШЕ

В 2019 году бюджет Башкирии был сверстан с дефицитом в 20 млрд рублей. К середине года эту цифру удалось сократить на 12,5 млрд рублей – помогли дотации из федерального бюджета. В первоначальном виде доходы башкирской казны составляли 172,1 млрд рублей, расходы – 192,1 млрд рублей. Дефицит таким образом составил 20 млрд рублей.

Осенью 2018 года депутаты Курултая приняли закон «О бюджете республики на 2019 и плановые 2020 и 2021 годы». Тогда предполагалось, что доходы республиканской казны в 2020 году составят 167,6 млрд рублей. Как известно, эту цифру в дальнейшем пересмотрели в сторону увеличения. Теперь доходы на этот год прогнозируются в размере 194,2 млрд рублей.