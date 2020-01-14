2020-01-14T14:57:50+03:00
Авто

Водителей в Башкирии начнут штрафовать за парковку у мусорных баков и подъездов

Нарушителям придется раскошелиться, закон уже вступил в силу.
Эльвина АПАРИНА
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Автомобиль нарушителя могут увезти даже на эвакуаторе.Автомобиль нарушителя могут увезти даже на эвакуаторе.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жизнь башкирских автомобилистов стала еще сложнее – летом вышел закон, согласно которому начали штрафовать за парковку на газоне, а накануне водителям запретили парковать свои машины возле подъездов и мусорных баков.

Закон «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях» вступил в силу 10 января. Об этом сообщил спикер Госсобрания Курултай Константин Толкачев. Теперь введены штрафы за парковку на контейнерных площадках, площадках для складирования крупногабаритных отходов, перед указанными площадками и перед входами в помещения мусороприемных камер.

Со слов Толкачева, закон разработали и приняли из-за многочисленных обращений управляющих компаний, организаций, которые занимаются сбором и вывозом коммунальных отходов.

- Контейнерные площадки и подъезды к мусоропроводам в жилых кварталах зачастую перегораживаются автомобилями, которые парализуют работу мусоровозов. Ситуация не только наносит экономический ущерб, но и неблагоприятно сказывается на экологической обстановке, поскольку отходы не вывозятся своевременно и вредно воздействуют на окружающую среду. Надписи с предупреждением не парковать автомобили не действуют. Штрафы должны оказаться более эффективными, - сказал политик.

Физическое лицо может быть оштрафовано от одной тысячи до двух, должностное – от пяти до 10 тысяч, юридическое – от 20 до 30 тысяч рублей. Если автомобилист повторно нарушит, штрафы могут удвоить: для граждан – от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 35 тысяч до 50 тысяч рублей.

Штрафы не коснутся автомобилей служб, которые занимаются эксплуатацией и содержанием контейнерных площадок и выполняют аварийные и неотложные работы во дворах.

Спикер полагает, что штрафные санкции помогут обеспечить бесперебойную работу служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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