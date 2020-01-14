В Уфе наконец решили судьбу здания бывшего Северного автовокзала

В столице Башкирии наконец нашли применение зданиям, в которых раньше размещался Северный автовокзал. Власти Башкирии планируют создать на его месте «Центр организации дорожного движения», который станет оператором интеллектуальной транспортной системы. Ее строительство обсудили в правительстве на «Транспортном часе». Как сообщил Тимур Мухаметьянов, власти региона уже подписали соглашение с Росавтодором, которое подразумевает выделение 1,1 млрд рублей по линии Минтранса РФ на строительство системы на республиканских дорогах, в Уфимской и Стерлитамакской агломерации.

Стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд рублей, 400 млн выделит республика, остальное – федералы. Реализовывать проект будут пять лет, финансирование на три года в размере 660 млн рублей уже направлено Башкирии.

КАКОЙ БУДЕТ ДОРОЖНАЯ СИСТЕМА?

Новую дорожную систему будут проектировать по типу московской. В нее войдут 134 светофора, умеющих определять заторы и распределять потоки; 19 «умных» дорожных знаков, определяющих скорость потока; 6 пунктов весогабаритного контроля; 56 специальных камер, отслеживающих нарушения стоянки и парковки.

К сожалению, в реализации есть некоторые проблемы – отсутствует подходящее здание для ситуационного центра. Для него требуется помещение площадью 4 тыс. кв. м, со стеной высотой 8 м и длиной 30 м для размещения экранов. Этим требованием соответствует только главное здание бывшего Северного автовокзала, но оно принадлежит госкомпании-перевозчику «Башавтотранс» и находится в залоге у «Регионального фонда».

К тому же строения сейчас в аварийном состоянии: чтобы их выкупить нужно 100 млн рублей, а отремонтировать – еще 400. По поводу ремонта здания Радий Хабиров поручил проработать варианты и еще раз вынести вопрос на обсуждение через две недели.