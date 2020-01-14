«Тяжело переживала смерть дочери»: в Башкирии мать чемпионки, умершей от рака, забила сына молотком

В ночь на 8 января в деревне Дмитриевка, что в Чишминском районе Башкирии, разгорелась кровавая драма. 65-летняя женщина забила до смерти молотком своего родного сына, после чего позвонила младшему и призналась в убийстве. Как удалось выяснить «КП-Уфа», подозреваемой в убийстве оказалась мать знаменитой башкирской спортсменки, чемпионки мира и Европы по армрестлингу Софии Ахметгареевой, которая скончалась в 2017 году от рака легких.

ВСЕГДА БЫЛА СПОКОЙНОЙ И РАССУДИТЕЛЬНОЙ

- Мы все в шоке, что такое вообще могло произойти в нашей тихой деревеньке, - не может сдержать своих эмоций жительница Дмитриевки Луиза М. (имя изменено – ред.). – Я хорошо знала Свету – всегда была спокойной и рассудительной женщиной, лишь когда выпивала, могла начать скандалить, но чтобы убить родного сына – этого от нее никто не ждал.

Как рассказала женщина, Светлана души не чаяла в своих детях, особенно гордилась дочерью – знаменитой спортсменкой. Когда у Софии родился сын, то бабушка постоянно просила привезти ей внука понянчиться, а когда узнала, что у дочери рак, то и вовсе поникла, замкнулась в себе.

- Муж Светы давно погиб, поговаривают, что замерз пьяный в сугробе, после этого она жила одна в собственном доме. Дети к ней часто в гости приезжали, навещали, - рассказывает Луиза. – Когда София умерла, Светлана начала прикладываться к бутылке, но потом опомнилась, взяла себя в руки. Хотя было видно, что смерть дочери она сильно переживала.

Женщина тяжело переживала смерть любимой дочери - знаменитой спортсменки

Что произошло в ту роковую ночь, до сих пор доподлинно неизвестно. Как рассказывают соседи, 48-летний Марат отмечал вместе с матерью Рождество. Поначалу все было мирно, но, видимо, родственники выпили, после чего разгорелась ссора.

- Говорят, что Марат начал оскорблять мать, она не выдержала, схватила молоток и три раза ударила его по голове. Потом вроде как позвонила своему старшему сыну Александру и честно рассказала, что натворила. Он уже вызвал полицию и скорую. Сама Светлана на улицу не выходила, у соседей помощи не просила. Мы вообще узнали, что произошло, когда ее на следственный эксперимент привезли, - рассказывает Луиза.

«ЖИТЬЯ МАТЕРИ НЕ ДАВАЛ»

А вот у родных Светланы совершенно другая точка зрения на случившееся: они уверены, что женщина просто защищалась от пьяного сына, который становился совершенно невменяемым после выпивки, и превысила допустимую самооборону.

- Конечно, она была в состоянии аффекта. Я когда ее увидела после всего этого, подумала, что Светлана вообще с ума сошла, она слабо понимала, что происходит, была очень потерянной. Марат – ее старший сын – живет с матерью с 2014 года, когда разошелся с последней женой и переехал к ней. Хоть и нельзя плохо о покойниках, но житья матери он не давал. Изредка подрабатывал на вахтах, а когда возвращался, то все деньги пропивал, а потом мать начинал терроризировать. Кричал на нее постоянно, оскорблял, замахивался, а она, бедная, все терпела и никому не жаловалась. Он такой всегда был – гражданские жены от него сбегали, как он напьется, сколько раз с полицией приходилось разбираться. Очень жаль, что так вышло, но у Светланы, видимо, действительно накипело, раз она взялась за молоток. Она реально в этот момент ничего не соображала – уверена невестка подозреваемой Гузель.

Сейчас в отношении пенсионерки следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В связи с возрастом и состоянием здоровья женщина находится под домашним арестом. И если сельчане весьма возмущены этим фактом, искренне полагая, что за убийство сына Светлана должна понести самое суровое наказание без поблажек, то родные женщины уверены: справедливость обязательно восторжествует, и Светлане удастся избежать реального тюремного срока.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.