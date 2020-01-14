«Терпение кончилось, стали бить»: житель Башкирии обвиняет полицейских в избиении

В начале декабря прошлого года житель села Семилетка Дюртюлинского района Башкирии угодил в неприятную историю. 53-летний Рамиль Музафаров возвращался домой из гостей и был задержан сотрудниками полиции. Когда мужчину доставили в местный районный отдел, разговор с представителями МВД у него сразу не задался.

- Тесть был немного поддатый, это мы не отрицаем, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» зять мужчины Рашит С. – Но это же не значит, что за это нужно так обращаться с человеком! Он не агрессивный, не мог взять и напасть на полицейских. Нам он рассказывал, что его постоянно провоцировали на конфликт, пытались вывести из себя. А когда, видимо, терпение кончилось, его стали бить. В этот момент в помещении находилось четыре человека – двое мужчин, один из которых был одет «по гражданке» и две женщины в мундирах.

«САМ УПАЛ С КРЫЛЬЦА»

Как отмечают родственники Рамиля Музафарова, после того злосчастного вечера пожилой мужчина по их настоянию обратился в травмпункт, где провели медицинскую экспертизу, и написал заявление на имя начальника районного отдела полиции. Имена сотрудников, которых он обвиняет в избиении, ему даже не известны – никто из них так и не представился.

Вскоре от руководства райотдела пришел ответ, где сообщалось, что мужчина получил травмы от падения с лестницы. Якобы он был в состоянии сильного опьянения и попросту свалился с обледенелого крыльца. А в результате внутренней проверки в действиях сотрудников МВД «нарушений служебной дисциплины, законности, Конституционных прав и законных интересов… не выявлено» - сообщается в документе (имеется в распоряжении редакции).

На следующий день после посещения участка Рамиль Музафаров пошел в травмпункт

Однако в заключении медицинского эксперта (также имеется в распоряжении редакции) черным по белому написано: мужчине причинен легкий вред здоровью, а имеющиеся травмы нельзя получить, упав с лестницы.

Согласно медицинскому заключению, после посещения отдела полиции у Рамиля Музафарова обнаружились обширные кровоподтеки правого бедра, грудной клетки и лица и ссадина на правой голени. В документе указано, что характер травм свидетельствует о том, что повреждения наносились тупым твердым предметом.

К ДЕЛУ ПОДКЛЮЧИЛСЯ СУД

10 января, Рамиль Музафаров написал заявление о действиях сотрудников полиции в следком по Дюртюлинскому району Башкирии, а 13-го его вызвали в районный суд.

- Там-то он и встретился с сотрудниками, которые его били. Это была своеобразная очная ставка в присутствии судьи. Его попросили опознать полицейских, которые его задерживали. Он указал на них и подтвердил, что его избивали. В суде ему сказали, что еще вызовут, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» зять Рамиля Музафарова.

По данным медэкспертизы, на теле мужчины обнаружили ссадины и гематомы

После посещения отдела полиции, в отношении Рамиля Музафарова был составлен протокол о неповиновении законным требованиям сотрудника полиции в состоянии алкогольного опьянения. В ближайшее время должно состоится заседание Дюртюлинского районного суда, где судья примет решение отменить, либо оставить в силе этот протокол. Только после этого будет приниматься процессуальное решение.

Стоит отметить, что еще в начале декабря в районном отделе полиции прошла внутренняя проверка, в ходе которой начальство не нашло в действиях полицейских никаких противоправных действий. Тогда же материалы были переданы в следком по Дюртюлинскому району, но процессуальное решение до сих пор не принято.

На данный момент МВД по Башкирии не комментирует ситуацию, поскольку «отсутствует процессуальное решение». В пресс-службе ведомства пообещали представить свою позицию после того, как состоится суд.