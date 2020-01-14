2020-01-14T13:40:25+03:00
Общество

Первый в истории Башкирии долларовый миллиардер посетил родную школу в Уфе

Ратмир Тимашев окончил элитную уфимскую гимназию еще в 1983 году
Павел КРАЙНОВ
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Знаменитый бизнесмен получил в подарок башкирский традиционный головной уборЗнаменитый бизнесмен получил в подарок башкирский традиционный головной убор
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На днях уфимскую гимназию №39 посетил один из самых успешных людей Башкирии Ратмир Тимашев. Первый долларовый миллиардер в истории республики окончил школу с золотой медалью еще в 1983 году и уехал покорять Москву. С тех пор он успел получить блестящее образование в Московском физико-математическом институте и получить степень магистра в университете Огайо в США. В 1990-х годах он открыл бизнес по продаже деталей для компьютеров и за это время смог заработать более трех миллиардов долларов.

Спустя более 30 лет после отъезда из Уфы он приехал в родную гимназию, чтобы встретиться с бывшими одноклассниками и учителями. 10 января 2020 года Ратмира Тимашева встретили хлебом-солью и чак-чаком и в присутствии нынешних учеников произвели в «почетные выпускники». На память о теплой встрече бизнесмену подарили традиционный башкирский головной убор, башкирский мед, книгу о родной школе и красочный альбом с видами Башкирии.

В сопровождении директора и группы учителей знаменитый IT-бизнесмен прошелся по коридорам гимназии №39 и заглянул в школьный музей. Во время экскурсии он немного пообщался с нынешними учениками элитной школы. То, что рассказал Ратмир Тимашев сегодняшним старшеклассникам, по мнению педагогов, является отличной мотивацией для подрастающего поколения.

Гимназию №39 миллиардер окончил с золотой медалью в 1983 году

Гимназию №39 миллиардер окончил с золотой медалью в 1983 году

- Образование само по себе не настолько важно. Но получение образования, красного диплома, «пятерки» — это показатель того, что человек умеет ставить цель и добиваться ее. Когда я смотрю на резюме, я ищу такие вещи. В университетах есть особая конкурентная среда, и быть первым в учебе, так же как и в работе — это ступеньки к успеху, по которым идет человек, - заявил миллиардер.

Сразу после экскурсии по школе, Ратмир Тимашев отправился на встречу с бывшими одноклассниками.

СПРАВКА КП:

Ратмир Тимашев родился в Уфе в 1966 году. В 1983 году окончил уфимскую школу №39 и отправился поступать в Московский физико-математический институт. В 1990 году он с успехом окончил вуз, а через пять лет защитил магистерскую диссертацию в университете Огайо в США. Областью его научных изысканий тогда была физическая химия.

В 1995 году он вместе с бывшим однокурсником Андреем Бароновым основал бизнес по доставке деталей для компьютеров из Америки в Россию. В 2019 году они продали совместный бизнес за 5 млрд долларов. На тот момент состояние Ратмира Тимашева оценивалось в 750 млн долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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