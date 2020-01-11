2020-01-11T20:49:00+03:00
Звезды

Леонид Рошаль в Уфе: «Приезжаю к вам, каждый раз, как Дед Мороз»

«Детский доктор мира» и глава Башкирии Радий Хабиров побывали на Аксаковской елке
Мила КИЯН
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Леонид Рошаль и супруга Главы Башкирии Каринэ Хабирова, под патронажем которой проходит Асксаковская елка.Леонид Рошаль и супруга Главы Башкирии Каринэ Хабирова, под патронажем которой проходит Асксаковская елка.Фото: Мила КИЯН
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Второй год подряд новогодняя елка для особенных детей проводится в Аксаковском народном доме - Башкирском театре оперы и балета с целью возрождение традиций меценатства. В этом году на ней побывали 288 ребят, имеющих проблемы со здоровьем, ребятишки, оставшиеся без попечения родителей, а также дети ветеранов боевых действий. Для юных жителей Республики был организован праздник, в котором приняли участие артисты театра опера и балета, театра кукол, фокусники и аниматоры агентства праздников. Традиционное новогоднее представление у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой продолжилось в большом зале театра, где ребята смогли увидеть рождественскую сказку - балет «Щелкунчик» Петра Чайковского.

Юные уфимцы не упустили случая сделать сэлфи с главой Башкирии Радием Хабировым Фото: Мила КИЯН

Юные уфимцы не упустили случая сделать сэлфи с главой Башкирии Радием ХабировымФото: Мила КИЯН

Как и в прошлом году в качестве почетного гостя мероприятие посетил «детский доктор мира» Леонид Рошаль – известный российский педиатр и хирург, общественный деятель, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

- Я приезжаю к вам каждый раз , как Дед Мороз,- пошутил доктор, поднявшись на сцену.- Желаю вам здоровья и хочу поблагодарить родителей, которые так много делают для вас

Леонид Рошаль предложил детишкам и их родителям вместе спеть самую новогоднюю песенку - «В лесу родилась елочка», а на сцене ему подпевали Аскар Абдразаков, народный артист Башкирии, художественный руководитель Башкирской оперы и советник по культуре главы Башкирии и Каринэ Хабирова, супруга Радия Хабирова, под патронажем которой и проводится Аксаковская елка. Сам Радий Хабиров тоже приехал поздравить юных жителей республики и вручить им праздничные подарки.

- В республике таких детей, которые собрались сегодня в этом зале, еще почти 17,5 тысяч, - отметил глава республики, поднявшись на сцену и также поблагодарил родителей особенных ребят. - Спасибо за мужество и бесконечное терпение. Хочу сказать, что очень хорошо понимаю те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь - будем решать их вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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