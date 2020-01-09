«Узнали о смерти случайно из соцсетей»: солдат из Башкирии трагически погиб на службе
5 января в Бикине Хабаровского края оборвалась жизнь 21-летнего Андрея Михайлова, уроженца Башкирии. Тело молодого человека было найдено на железнодорожных путях недалеко от военной части. Следователи выдвигают только одну версию – парень покончил с собой, но родные не хотят в это верить, и уверены, что их родственника убили.
Андрей вырос в многодетной семье поселке Раевский Альшеевского района Башкирии. Как рассказала «Комсомолке» родная сестра Лидия, в 2017 году Андрей уехал служить в Бикин. Отслужив год, солдат решил подписать контракт на три года. В ноябре 2019 года в последний раз он приехал в гости к родителям, рассказал, что познакомился с девушкой, и обещал ее привезти следующим летом познакомить с семьей. Но планам не суждено было сбыться, и родные получили трагические новости.
«МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ЕГО УБИЛИ»
- 5 января мне позвонила его девушка, она сумела выговорить только три слова, мол, Андрея больше нет в живых. Сказала, что увидела в социальных сетях фотографию его тела на ж/д путях и опознала его по татуировке на спине. Я сначала не верила, хотела услышать, что это злая шутка, но на следующий день информация подтвердилась, - рассказывает Лидия.
6 января в районе 12 часов дня матери Андрея позвонил сотрудник линейной полиции, который сообщил родственникам трагическую новость.
- Нам сказали, что это суицид. Но мы уверены, что он был убит и скинут с моста под поезд, - плачет Лидия.
Семья написала письмо в комитет солдатских матерей РФ, чтобы получить поддержку и попросила о расследовании этого дела. Со слов родных, у Андрея были натянутые отношения с командиром роты и с остальным составом воинской части. Также известно, что погибший занял сумму денег у военнослужащих на дорогу домой и не вернул их.
- Позже кредиторы моему сыну стали названивать, требовать долг в пятикратном размере, - пишет в письме мать Андрея Нина Михайлова.
Точная причина смерти станет известна только после расследования.
Сейчас семье нужно ехать в Бикин, чтобы забрать тело и придать его земле уже на родине. У Михайловых нет финансовых возможностей, и они обращаются ко всем неравнодушным за помощью.
Если вы хотите помочь семье, можете сделать перевод на карту Сбербанка 639002069082807619. Держатель карты Михайлов Николай Андреевич.
«Комсомольская правда» приносит соболезнования семье погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU