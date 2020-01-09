«Узнали о смерти случайно из соцсетей»: солдат из Башкирии трагически погиб на службе

5 января в Бикине Хабаровского края оборвалась жизнь 21-летнего Андрея Михайлова, уроженца Башкирии. Тело молодого человека было найдено на железнодорожных путях недалеко от военной части. Следователи выдвигают только одну версию – парень покончил с собой, но родные не хотят в это верить, и уверены, что их родственника убили.

Андрей вырос в многодетной семье поселке Раевский Альшеевского района Башкирии. Как рассказала «Комсомолке» родная сестра Лидия, в 2017 году Андрей уехал служить в Бикин. Отслужив год, солдат решил подписать контракт на три года. В ноябре 2019 года в последний раз он приехал в гости к родителям, рассказал, что познакомился с девушкой, и обещал ее привезти следующим летом познакомить с семьей. Но планам не суждено было сбыться, и родные получили трагические новости.

«МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ЕГО УБИЛИ»

- 5 января мне позвонила его девушка, она сумела выговорить только три слова, мол, Андрея больше нет в живых. Сказала, что увидела в социальных сетях фотографию его тела на ж/д путях и опознала его по татуировке на спине. Я сначала не верила, хотела услышать, что это злая шутка, но на следующий день информация подтвердилась, - рассказывает Лидия.

6 января в районе 12 часов дня матери Андрея позвонил сотрудник линейной полиции, который сообщил родственникам трагическую новость.

- Нам сказали, что это суицид. Но мы уверены, что он был убит и скинут с моста под поезд, - плачет Лидия.

Семья написала письмо в комитет солдатских матерей РФ, чтобы получить поддержку и попросила о расследовании этого дела. Со слов родных, у Андрея были натянутые отношения с командиром роты и с остальным составом воинской части. Также известно, что погибший занял сумму денег у военнослужащих на дорогу домой и не вернул их.

- Позже кредиторы моему сыну стали названивать, требовать долг в пятикратном размере, - пишет в письме мать Андрея Нина Михайлова.

Точная причина смерти станет известна только после расследования.

Сейчас семье нужно ехать в Бикин, чтобы забрать тело и придать его земле уже на родине. У Михайловых нет финансовых возможностей, и они обращаются ко всем неравнодушным за помощью.

Если вы хотите помочь семье, можете сделать перевод на карту Сбербанка 639002069082807619. Держатель карты Михайлов Николай Андреевич.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования семье погибшего.