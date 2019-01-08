«Салават Юлаев» не смог удержать победу над «Локомотивом»

«Салават Юлаев» на домашнем льду проиграл ярославскому «Локомотиву» в дополнительное время.

В втором матче первой в этом году домашней серии Николай Цулыгин не стал вносить в заявку серьезные изменения. Главный тренер лишь поменял местами защитников третьего и четвертого звена – Семенова и Пашина, а также дал немного поиграть лимитчику Пустозерову из молодежного «Толпара». В целом, внешне все напоминало начало прошлой игры против ЦСКА – даже на лед «юлаевцы» вышли в пижонской черной форме.

ХЭТ-ТРИКА НЕ БУДЕТ

Вот только на деле все оказалось не так просто. Началась вязкая игра, в которой ни одна из команд так и не смогла забить быстрый гол. Счет изменился лишь в середине второго периода – свою команду вперед вывел защитник Артем Сергеев. «Салават» продолжал атаку в зоне соперника, и защитник в самый неподходящий момент выкатился прямо перед голкипером. Сергеев хорошо принял шайбу от Теему Хартикайнена, не спеша встал в удобную позицию, и по-снайперски пробил в дальнюю девятку. Такого мастерства и хладнокровия от защитника прямо на пяточке не ожидал никто.

В середине второго периода «юлаевцы» нарвались сразу на два штрафа подряд. Сперва отдохнуть за задержку соперника отправился Никита Сошников, который был слишком уж резвым в атаке. Ровно через две минуты к нему присоединился Павел Коледов, который отбывал командный штраф за нарушение численного состава. В эти четыре минуты команда Николая Цулыгина смогла сдержать напор соперника. Но через минуту после того, как на лед вышел пятый полевой игрок хозяев, ворота Юхи Метсолы поразил бывший нападающий «Ак Барса» Антон Ландер. Швед получил передачу из-за ворот от Беляева и технично пробил в верхний угол прямо с пятака. Юха Метсола не смог бесконечно спасать свою команду.

ВСЕ РЕШИЛОСЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

В итоге игра перешла в овертайм. Почти сразу после его начала Сакари Маннинен проиграл вбрасывание у своих ворот. Этим воспользовался Рушан Рафиков – защитник зарядил от синей линии и поразил ворота финна. «Салавату Юлаеву» осталось довольствоваться одним очком за проигрыш в дополнительное время.

На пресс-конференции после игры Николай Цулыгин отметил работу обоих вратарей и признался, что у него нет претензий к игрокам «Салавата Юлаева».

Следующая домашняя игра «Салавата Юлаева» состоится уже в эту пятницу, 10 января. Соперник уфимских хоккеистов – московское «Динамо».