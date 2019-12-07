2020-01-07T07:18:08+03:00
Общество

Православные уфимцы встретили Рождество 2020 года

Фоторепортаж из главного храма башкирской столицы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Самая массовая служба прошла в Кафедральном соборе Рождества БогородицыСамая массовая служба прошла в Кафедральном соборе Рождества БогородицыФото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня православный мир отмечает один из самых главных праздников – Рождество Христово. Во всех храмах Уфы с ночь с 6 на 7 января прошли праздничные службы. Традиционно главное богослужение, которое провел митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, состоялось в Кафедральном соборе Рождества Богородицы.

Православные начали собираться у храма за несколько часов до полуночи, уже в десять часов вечера на территории собора стало многолюдно. Многие приходили на торжественное богослужение целыми семьями, включая детей. Под сводами храма выступал с песнопениями церковный хор.

Люди стали собираться у храма за несколько часов до полуночи Фото: Рустем АХУНОВ

Люди стали собираться у храма за несколько часов до полуночиФото: Рустем АХУНОВ

Службу возглавил митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон Фото: Рустем АХУНОВ

Службу возглавил митрополит Уфимский и Стерлитамакский НиконФото: Рустем АХУНОВ

В храме в этот вечер было многолюдно Фото: Рустем АХУНОВ

В храме в этот вечер было многолюдноФото: Рустем АХУНОВ

На службе присутствовал и вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров. До начала литургии он поздравил всех собравшихся верующих с великим праздником Рождества. Ранее с обращением к православным республики выступил и глава Башкирии Радий Хабиров.

- В Башкортостане религиозные праздники близки последователям разных вероисповеданий, стали общими для наших жителей. Благодаря объединяющей роли традиционных конфессий в республике укрепляются мир и согласие, единство культур наших народов, развиваются традиции благотворительности. Пусть праздник Рождества Христова принесёт в каждый дом счастье и радость! - гласит поздравление руководителя республики.

На богослужение многие уфимцы пришли с детьми Фото: Рустем АХУНОВ

На богослужение многие уфимцы пришли с детьмиФото: Рустем АХУНОВ

Верующие ставили свечки за здоровье близких Фото: Рустем АХУНОВ

Верующие ставили свечки за здоровье близкихФото: Рустем АХУНОВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Желающих прикоснуться к святыням было много Фото: Рустем АХУНОВ

Желающих прикоснуться к святыням было многоФото: Рустем АХУНОВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Не спали в эту ночь и стражи порядка, они обеспечивали безопасность на дорогах во время праздничных богослужений Фото: Рустем АХУНОВ

Не спали в эту ночь и стражи порядка, они обеспечивали безопасность на дорогах во время праздничных богослуженийФото: Рустем АХУНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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