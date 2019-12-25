Итоги года подводит РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РБ
Про индексацию тарифов.
Буквально на днях, во вторник 17 декабря, постановлением Правительства РБ утвердили на заседании повышение тарифов на следующий год. Минимальный размер взноса на капремонт для многоквартирных домов до 6 этажей будет установлен в размере 6,9 руб. за кв. м (в настоящее время – 5,2 руб.), а для домов выше 6 этажей – 7,5 руб. за кв. м (в настоящее время – 5,8 руб.) Повышения тарифов не было с 2014 года. На данный момент это необходимо чтоб поддержать объемы работ. Стоимость услуг подрядчиков и строительных материалов за эти пять лет выросла. В Республике Башкортостан тарифы взносов на капитальный ремонт повышаются первый раз с 2014 года, в то время как коммерческие организации, индексируют идентичные услуги каждый год.
До недавнего заседания, тарифы в республике являлись одними из самых низких среди регионов России. В то же время минимальный размер взноса уже увеличен в 46 регионах, в 2020 году тарифы вырастут ещё в 27 субъектах Российской Федерации. Индексация позволит пополнить фонд капитального ремонта, а, соответственно, увеличить количество домов и видов работ, проводимых по программе.
На данный момент в программе более семнадцати тысяч домов Республики, ждут капитального ремонта. Программа очень серьезная и рассчитана на 30 лет. Жители всегда могут увидеть план работ на сайте Регионального оператора РБ, ознакомиться с фронтом работ и планами ремонта, включая сроки их исполнения.
ВРЕЗКА
2019 год
1052 дома, 953 завершено
403 крыши, 368 завершено
Ремонт - 48 фасадов, 41 завершили
Утепление - 62 фасада, 54 завершили
3291 подъезд завершен, 699 в работе
«Работаем только с проверенным реестром подрядчиков».
Решение о переносе сроков капитального ремонта на более ранние и включение дома в краткосрочный план капитального ремонта на ближайшие три года принимает Администрация муниципалитета. Жители дома проводят общее собрание, отправляют в Администрацию протокол. Выезжает комиссия на проверку объема работ. Если текущий ремонт силами управляющей организации не возможен – тогда дом попадает в краткосрочный план. На этом этапе региональный оператор заказывает смету и проектную документацию. По тендеру находят подрядчиков. По подрядчикам есть реестр квалифицированных специалистов, у которых есть специальные разрешения на разные виды работ. Все они проходят тщательный отбор. Сторонние непроверенные организации не могут зайти в эту программу. И у подрядчиков изначально должны быть свои бюджеты, чтобы делать ремонт. Потому что их работа оплачивается по факту, по выставленной смете, после того как Региональный оператор и жители принимает работу, проводя все виды проверок. Кстати, на капитальный ремонт у нас в республике – 5 лет гарантии, на подъезды – 3 года. Гарантия не распространяется на случаи вандализма.
В УФЕ ВЫПОЛНЕН ПЛАН НА 2019 ГОД ПО ЗАМЕНЕ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Несмотря на то, что программа капитального ремонта финансируется собственниками, есть такие сложные категории, которые стоят на софинансировании из республиканского бюджета. Речь идет о количестве более 3000 выработавших свой ресурс лифтов по республике.
С прошлого года в республике и Уфе возросли объемы замены изношенного лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах. По плану уходящего года произведена замена 614 лифтов, в том числе 380 в столице республики, что стало абсолютным рекордом за всю историю города.
Все работы были выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, лифты оборудованы шрифтом Брайля и обладают повышенным классом энергоэффективности, что позволит жителям дома экономить на электроэнергии. Для освещения кабин используются современные светодиодные ленты. Установлены зеркала, табло индикации этажей, речевые синтезаторы для людей с ограниченными возможностями.
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