2019-12-24T22:42:35+03:00
Недвижимость

Итоги года подводит РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РБ

«Все идет по плану»
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Про индексацию тарифов.

Буквально на днях, во вторник 17 декабря, постановлением Правительства РБ утвердили на заседании повышение тарифов на следующий год. Минимальный размер взноса на капремонт для многоквартирных домов до 6 этажей будет установлен в размере 6,9 руб. за кв. м (в настоящее время – 5,2 руб.), а для домов выше 6 этажей – 7,5 руб. за кв. м (в настоящее время – 5,8 руб.) Повышения тарифов не было с 2014 года. На данный момент это необходимо чтоб поддержать объемы работ. Стоимость услуг подрядчиков и строительных материалов за эти пять лет выросла. В Республике Башкортостан тарифы взносов на капитальный ремонт повышаются первый раз с 2014 года, в то время как коммерческие организации, индексируют идентичные услуги каждый год.

До недавнего заседания, тарифы в республике являлись одними из самых низких среди регионов России. В то же время минимальный размер взноса уже увеличен в 46 регионах, в 2020 году тарифы вырастут ещё в 27 субъектах Российской Федерации. Индексация позволит пополнить фонд капитального ремонта, а, соответственно, увеличить количество домов и видов работ, проводимых по программе.

На данный момент в программе более семнадцати тысяч домов Республики, ждут капитального ремонта. Программа очень серьезная и рассчитана на 30 лет. Жители всегда могут увидеть план работ на сайте Регионального оператора РБ, ознакомиться с фронтом работ и планами ремонта, включая сроки их исполнения.

ВРЕЗКА

2019 год

1052 дома, 953 завершено

403 крыши, 368 завершено

Ремонт - 48 фасадов, 41 завершили

Утепление - 62 фасада, 54 завершили

3291 подъезд завершен, 699 в работе

«Работаем только с проверенным реестром подрядчиков».

Решение о переносе сроков капитального ремонта на более ранние и включение дома в краткосрочный план капитального ремонта на ближайшие три года принимает Администрация муниципалитета. Жители дома проводят общее собрание, отправляют в Администрацию протокол. Выезжает комиссия на проверку объема работ. Если текущий ремонт силами управляющей организации не возможен – тогда дом попадает в краткосрочный план. На этом этапе региональный оператор заказывает смету и проектную документацию. По тендеру находят подрядчиков. По подрядчикам есть реестр квалифицированных специалистов, у которых есть специальные разрешения на разные виды работ. Все они проходят тщательный отбор. Сторонние непроверенные организации не могут зайти в эту программу. И у подрядчиков изначально должны быть свои бюджеты, чтобы делать ремонт. Потому что их работа оплачивается по факту, по выставленной смете, после того как Региональный оператор и жители принимает работу, проводя все виды проверок. Кстати, на капитальный ремонт у нас в республике – 5 лет гарантии, на подъезды – 3 года. Гарантия не распространяется на случаи вандализма.

В УФЕ ВЫПОЛНЕН ПЛАН НА 2019 ГОД ПО ЗАМЕНЕ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Несмотря на то, что программа капитального ремонта финансируется собственниками, есть такие сложные категории, которые стоят на софинансировании из республиканского бюджета. Речь идет о количестве более 3000 выработавших свой ресурс лифтов по республике.

С прошлого года в республике и Уфе возросли объемы замены изношенного лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах. По плану уходящего года произведена замена 614 лифтов, в том числе 380 в столице республики, что стало абсолютным рекордом за всю историю города.

Все работы были выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, лифты оборудованы шрифтом Брайля и обладают повышенным классом энергоэффективности, что позволит жителям дома экономить на электроэнергии. Для освещения кабин используются современные светодиодные ленты. Установлены зеркала, табло индикации этажей, речевые синтезаторы для людей с ограниченными возможностями.

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