2019-12-24T21:20:30+03:00
Происшествия

«Она среди нас всегда»: в съемной квартире в Венгрии погибла знаменитая пианистка из Уфы

27-летняя Элина Валиева была лауреатом многих премий
Эльвина АПАРИНА
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Элине было всего 27 летЭлине было всего 27 лет
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Накануне 22 декабря в Венгрии оборвалась жизнь 27-летней Элины Валиевой из Уфы. Молодая девушка широко известна в музыкальных кругах – она пианистка, лауреат различных конкурсов, стипендиат Министерства культуры РФ, Президента РБ. В 2015 году она окончила МГК им. Чайковского.

Как рассказала ее педагог в социальных сетях, Элина полетела отдохнуть в Будапешт со своим молодым человеком. Влюбленные сняли квартиру, Элина пошла в душ, где произошла утечка газа. К сожалению, девушка задохнулась, спасти ее не удалось.

- Элиночка, роднулька моя, зайка моя, сестрёнка. Как же так, а? Я люблю тебя, мой самый дорогой человек, - пишет ее брат Ришат.

- Радует, что твоя земная жизнь была хоть короткой, но очень прекрасной! Яркие выступления, путешествия, красивая внешность, восхищенные взгляды слушателей и поклонников! Родным и близким, особенно Маме Риде, терпения в учении жить без тебя... огромная утрата... нет слов. Тетя Рида, воспитать такую дочку-мечта каждой мамы! Низкий поклон за ваше творение! Держитесь и берегите Элину в своем сердце, на записях и на прекрасных фотографиях...она среди нас на всегда, - написала родственница.

Пока неизвестно, когда тело Элины привезут в Уфу.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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