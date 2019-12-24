Башкирия вошла в топ-10 самых закредитованных регионов страны

Накануне эксперты и аналитики по заказу РИА Новости составили рейтинг российских регионов по уровню закредитованности населения. По данным исследования, объемы долга в среднем на одного человека выше всего в северных регионах России, а меньше всего долгов перед банками у жителей южных областей.

КАК СЧИТАЛИ

Эксперты по заказу РИА Новости проанализировали данные Центробанка и Росстата и составили рейтинг закредитованности на основе среднедушевого долга по банковским кредитам у населения и годовой зарплаты. При этом аналитики учитывали сразу несколько факторов: численность населения в регионе, среднюю зарплату с 1 ноября 2018 по 1 ноября 2019 года и общую сумму задолженности перед банками на 1 ноября этого года.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА

По данным экспертов, в топ-5 регионов с минимальной закредитованностью попали Ингушетия, Крым, Севастополь, Дагестан и Чеченская республика. В этих субъектах население должно банкам в среднем от 27,8 тысяч рублей на человека (Ингушетия) до 52,7 тысяч рублей (Чечня).

В первую десятку наименее закредитованных регионов попали также Чукотка (шестое место), Москва, Сахалинская область, Камчатский край и Магаданская область.

Самым закредитованным регионом России стала республика Калмыкия. Там население должно банкам в среднем по 248,5 тысяч рублей на человека. Вторую строчку в топ-10 самых «задолжавших» регионов занимает республика Тыва с 308,7 тысяч рублей на человека, а замыкает тройку аутсайдеров Курганская область со средним долгом 224,4 тысяч рублей на жителя.

ЧТО В БАШКИРИИ

Башкирия вошла в топ-10 самых закредитованных регионов России. По версии рейтинга РИА Новостей, в республике соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2019 году составляет 66,7%. Это значит, что если разделить всю долговую нагрузку на работающее население, то, чтобы расплачиваться с банками всем жителям каждый месяц придется отдавать больше половины зарплаты.

В среднем на одного человека в Башкирии приходится 247,6 тысяч рублей долга перед банками. В рейтинге самых закредитованных регионов России республика заняла 9-е место.