Что готовит 2020 год жителям Башкирии: прогноз от обворожительной крысы Элеоноры

Жители Башкирии вовсю готовятся к Новому 2020 году. Все заняты приятной суетой – носятся за подарками, готовят костюмы и придумывают, чего бы загадать у судьбы под бой курантов. Следуя примеру большинства, мы в редакции «КП-Уфа» решили оторваться от ежедневной новостной повестки и попробовать выяснить, что же интересного нам готовит предстоящий год.

Для того чтобы не быть голословными в своих предсказаниях на Год крысы, мы решили попросить помощи у элегантного грызуна – полуторагодовалой Элеоноры. И вот, в четверг, 19 декабря, хвостатая дама любезно прибыла в уютный пресс-центр уфимской «Комсомолки» в своей роскошной клетке. Несмотря на проницательность и мудрость, присущую всем крысам, Нора так не смогла дать нам прогноз в устном или письменном виде.

Пришлось импровизировать – мы составили список из нескольких односложных вопросов, на которые должна была ответить наша новая подружка. На одинаковом расстоянии от крысы мы выставили два блюдца с лакомствами – сыром, сухариками и сметаной (вы знали, что крысы обожают кисломолочную продукцию?!). Соответственно, над каждой тарелочкой указали варианты ответов – «Да» или «Нет».

Перед каждым «прогоном» мы отчетливо задавали крысе вопрос и выпускали ее из рук. К какому блюдцу подбежит Нора, таков и будет ответ. Просто, но со вкусом. Итак, поехали!

БУДУТ ЛИ ДЕПУТАТЫ ПРИДУМЫВАТЬ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ АЛКОГОЛЯ?

В преддверии Нового года мы решили начать с классики. В 2019 году депутаты Курултая Башкирии отличились тем, что запретили местным жителям приобретать алкоголь на майских праздниках, выпускных и в новогодние каникулы. Мы решили уточнить у Норы, стоит ли любителям спиртного ждать новых санкций.

С самого начала крысу-предсказательницу смущали журналисты, которые собрались рядом. Но уже через минуту она успокоилась и уверенно побежала нюхать сыр в сторону блюдца с ответом «Да». Ну что же, ждем новых ограничений!

СМОЖЕТ ЛИ «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» ЗАВОЕВАТЬ КУБОК ГАГАРИНА?

Главная хоккейная команда республики всегда в центре внимания. Да, пускай сейчас «Салават» переживает не самые лучшие времена – сказывается усталость, травмы, и несыгранность отдельных хоккеистов. Тем не менее, все без исключения жители республики хотят, чтобы Кубок Гагарина подняли над головой уфимские хоккеисты.

Увы, но на этот раз Нора-предсказательница выбрала ответ «Нет». Несмотря на это, мы не перестаем верить в лучшее и желаем команде Николая Цулыгина только успеха!

ИСЧЕЗНУТ ЛИ СТАРЫЕ АВТОБУСЫ С УЛИЦ УФЫ?

Как ни прискорбно это писать, но столица Башкирии по совместительству является и столицей ПАЗиков. Пыхтящие чудеса постсоветского автопрома ежедневно перевозят десятки тысяч уфимцев. Конечно, лучше так, чем пешком. Но ведь хочется комфортных и просторных автобусов с кондиционером, вместо старых колымаг.

Тут Элеонора засомневалась. В какой-то момент вообще показалось, что предсказательница потеряла интерес к вкусняшкам на столе. В итоге крыса вновь остановилась на варианте «Нет». Как же мы любим наши автобусы!

ПОБЕДЯТ ЛИ В БАШКИРИИ КОРРУПЦИЮ?

То, что сотрудники силовых структур республики внимательно следят за коррупционерами, доказывает то, что в начале декабря в Башкирии чиновника аппарата правительства поймали на взятке в три миллиона рублей. Уж кому, как не крысе, знать толк в темных делишках, замешанных на коррупции.

На этот вопрос Элеонора ответила «Да». Хорошие новости – тут и сказать нечего.

ОПРАВДАЮТ ЛИ В ИТОГЕ ОБВИНЯЕМЫХ В ИЗНАСИЛОВАНИИ УФИМСКОЙ ЭКС-ДОЗНАВАТЕЛЬНИЦЫ?

Судя по количеству поисковых запросов в сети, этот вопрос также не дает покоя жителям Башкирии и всех остальных регионов России. Трех бывших высокопоставленных полицейских обвиняют в том, что они надругались над молодой дознавательницей, которую они пригласили на совместную пьянку. Началась история еще в 2018 году, а сейчас она выходит на финишную прямую. По нашим прогнозам, окончательный приговор огласят в 2020 году.

К сожалению, судебные перипетии оказались нашей хвостатой предсказательнице скучны, и, зевнув, Элеонора отправилась спать в свою клетку, оставив волнующий всех итог под завесой тайны. Что ж, наберемся терпения и узнаем все в зале суда!

ВПЕРЕДИ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ!

Вот таким неоднозначным получился наш предновогодний прогноз. Разумеется, воспринимать всерьез его не стоит. Но мы, как и все жители Башкирии, надеемся, что предстоящий 2020 год будет только лучше и интереснее, чем прошлый.