Башкирия вошла в десятку лучших регионов России для туризма

Эксперты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» назвали регионы России, наиболее привлекательные для туристов. В «золотую двадцатку» рейтинга наряду с двумя столицами, Крымом и другими приморскими регионами вошла Башкирия.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ

По данным исследования в 2019 году лучшим местом для туристов в России остается Москва. Она лидирует в рейтинге второй год подряд. «Серебро» - у культурной столицы – Санкт-Петербурга. Замыкает тройку лидеров Московская область, вытеснившая на четвертую строчку Краснодарский край. Далее следуют Крым, Алтайский и Приморский край. Соседний Татарстан оказался рядом с Башкирией и в этом списке. Он занял восьмую строку, наша республика – девятую. Последняя в десятке – Свердловская область.

Эксперты объяснили, за счет чего Башкирия прибавила в рейтинге одну строчку по сравнению с прошлым годом. В отчете говорится, что в плюс республике занесли создание нового Госкомитета по туризму, который возглавил экс-директор санатория «Якты-Куль» Салават Нафиков.

Аналитики также оценили, что в Башкирии развивают сразу несколько направлений туризма: деловой и конгрессно-выставочный, этнотуризм и активный туризм. Они отметили популярность местных горнолыжных курортов и наличие отдельного туристического поезда «Легенда Урала», курсирующего по маршруту от Уфы до Новоабзаково.

Высокой оценки от экспертов удостоились и социальные туры по республике.

- Башкирия один из немногих регионов (если не единственный в стране), в котором начали выдачу сертификатов на субсидирование части стоимости туристских путевок пенсионерам и инвалидам, - говорится в отчете аналитиков.

По данным экспертов, размер субсидии составляет от 8 до 12 тысяч рублей.

ГДЕ ТУРИСТОВ НЕ ЖДУТ

В антирейтинге туристической привлекательности преимущественно регионы Сибири и Дальнего Востока. Так, хуже всего обстоят дела с туризмом в Ненецком автономном округе, немногим лучше в Еврейской автономной области и на Чукотке. По мнению экспертов, туристов также не ждут в Тыве и Ингушетии.

Примечательно, что в этой группе также оказалась республика Мордовия, которая принимала чемпионат мира по футболу. Аналитики заключили, что местные власти не смогли достойно распорядиться представившимися возможностями, поднявшись лишь на одну позицию по сравнению с 2018 годом – на 70 место.

КАК ОЦЕНИВАЛИ

При составлении рейтинга специалисты учитывали целый ряд критериев. Они оценивали уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, число турфирм в регионе, полученный от туризма доход. Также оценивалась популярность региона у туристов – как россиян, так и иностранцев, его уникальность. Важным для оценки показателем был уровень преступности. Играли роль также запросы по тому или иному региону в интернете и то, насколько активно он продвигает себя в информационном пространстве.