2019-12-23T17:27:53+03:00
Общество

Башкирия вошла в десятку лучших регионов России для туризма

Республика разместилась на девятом месте, а абсолютным лидером стала Москва
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Эксперты отметили популярность башкирских горнолыжных курортовЭксперты отметили популярность башкирских горнолыжных курортовФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Эксперты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» назвали регионы России, наиболее привлекательные для туристов. В «золотую двадцатку» рейтинга наряду с двумя столицами, Крымом и другими приморскими регионами вошла Башкирия.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ

По данным исследования в 2019 году лучшим местом для туристов в России остается Москва. Она лидирует в рейтинге второй год подряд. «Серебро» - у культурной столицы – Санкт-Петербурга. Замыкает тройку лидеров Московская область, вытеснившая на четвертую строчку Краснодарский край. Далее следуют Крым, Алтайский и Приморский край. Соседний Татарстан оказался рядом с Башкирией и в этом списке. Он занял восьмую строку, наша республика – девятую. Последняя в десятке – Свердловская область.

Эксперты объяснили, за счет чего Башкирия прибавила в рейтинге одну строчку по сравнению с прошлым годом. В отчете говорится, что в плюс республике занесли создание нового Госкомитета по туризму, который возглавил экс-директор санатория «Якты-Куль» Салават Нафиков.

Аналитики также оценили, что в Башкирии развивают сразу несколько направлений туризма: деловой и конгрессно-выставочный, этнотуризм и активный туризм. Они отметили популярность местных горнолыжных курортов и наличие отдельного туристического поезда «Легенда Урала», курсирующего по маршруту от Уфы до Новоабзаково.

Высокой оценки от экспертов удостоились и социальные туры по республике.

- Башкирия один из немногих регионов (если не единственный в стране), в котором начали выдачу сертификатов на субсидирование части стоимости туристских путевок пенсионерам и инвалидам, - говорится в отчете аналитиков.

По данным экспертов, размер субсидии составляет от 8 до 12 тысяч рублей.

ГДЕ ТУРИСТОВ НЕ ЖДУТ

В антирейтинге туристической привлекательности преимущественно регионы Сибири и Дальнего Востока. Так, хуже всего обстоят дела с туризмом в Ненецком автономном округе, немногим лучше в Еврейской автономной области и на Чукотке. По мнению экспертов, туристов также не ждут в Тыве и Ингушетии.

Примечательно, что в этой группе также оказалась республика Мордовия, которая принимала чемпионат мира по футболу. Аналитики заключили, что местные власти не смогли достойно распорядиться представившимися возможностями, поднявшись лишь на одну позицию по сравнению с 2018 годом – на 70 место.

КАК ОЦЕНИВАЛИ

При составлении рейтинга специалисты учитывали целый ряд критериев. Они оценивали уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, число турфирм в регионе, полученный от туризма доход. Также оценивалась популярность региона у туристов – как россиян, так и иностранцев, его уникальность. Важным для оценки показателем был уровень преступности. Играли роль также запросы по тому или иному региону в интернете и то, насколько активно он продвигает себя в информационном пространстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пара удочерила двух девочек и унаследовала кредиты их горе-матери на 2 миллиона рублей
Родители из Самарской области не хотят отказываться от малышек, но не понимают, как подобную ситуацию допустил банк, почему не сработало страхование жизни и что вообще делать дальше
Новости 24
«Избивали, вымогали деньги, склоняли к самоубийству»: в элитной уфимской школе затравили младшеклассницу
Надпись на пиксельной елке в Уфе исправлена – это была техническая ошибка
Стало известно место и время новогоднего салюта в Уфе
Безумный счетчик «накрутил» жительнице Башкирии 250 тысяч рублей за электричество
На заводе в Башкирии трагически погиб рабочий
В Уфе прошли повторные рейды по точкам продажи снюса
Погибшая под колесами «Лады» 22-летняя девушка в Башкирии оказалась дояркой
Над женщиной из Башкирии надругался сосед по лестничной клетке
127 млн рублей было незаконным образом выведено из Башкирии в Китай
Декорирование набережной реки Белой в Уфе обойдется в 40 млн рублей
Банк УРАЛСИБ подвел итоги первых двух туров акции «Болей за хоккей!»
Жители Башкирии получили 54 года на троих за заказное убийство уфимского бизнесмена
Открытие платформы «НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (OILEDU)»
Пенсионеров из сел Башкирии будут бесплатно доставлять до районных больниц
Как жителям Уфы бесплатно зарегистрировать свой бизнес
Уфимец потерял 4 млн рублей после звонка лжесотрудника банка
В СК Башкирии рассказали о ходе дела об убийстве уфимской семьи
В Башкирии планируют открыть академию транспорта
МегаФон и Booking.comпредложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
Соцсети взорвало видео с уфимской собакой, сторожащей тело умирающего друга
«Заживем получше – будем праздновать»: Радий Хабиров запретил подчиненным проводить корпоративы
Полицейские из Башкирии спасли людей из горящего дома
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
В ФСС Башкирии будут принимать по новому графику
В Уфе без вести пропала женщина с черной сумкой