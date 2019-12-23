Башкирия вошла в десятку лучших регионов России для туризма
Эксперты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» назвали регионы России, наиболее привлекательные для туристов. В «золотую двадцатку» рейтинга наряду с двумя столицами, Крымом и другими приморскими регионами вошла Башкирия.
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
По данным исследования в 2019 году лучшим местом для туристов в России остается Москва. Она лидирует в рейтинге второй год подряд. «Серебро» - у культурной столицы – Санкт-Петербурга. Замыкает тройку лидеров Московская область, вытеснившая на четвертую строчку Краснодарский край. Далее следуют Крым, Алтайский и Приморский край. Соседний Татарстан оказался рядом с Башкирией и в этом списке. Он занял восьмую строку, наша республика – девятую. Последняя в десятке – Свердловская область.
Эксперты объяснили, за счет чего Башкирия прибавила в рейтинге одну строчку по сравнению с прошлым годом. В отчете говорится, что в плюс республике занесли создание нового Госкомитета по туризму, который возглавил экс-директор санатория «Якты-Куль» Салават Нафиков.
Аналитики также оценили, что в Башкирии развивают сразу несколько направлений туризма: деловой и конгрессно-выставочный, этнотуризм и активный туризм. Они отметили популярность местных горнолыжных курортов и наличие отдельного туристического поезда «Легенда Урала», курсирующего по маршруту от Уфы до Новоабзаково.
Высокой оценки от экспертов удостоились и социальные туры по республике.
- Башкирия один из немногих регионов (если не единственный в стране), в котором начали выдачу сертификатов на субсидирование части стоимости туристских путевок пенсионерам и инвалидам, - говорится в отчете аналитиков.
По данным экспертов, размер субсидии составляет от 8 до 12 тысяч рублей.
ГДЕ ТУРИСТОВ НЕ ЖДУТ
В антирейтинге туристической привлекательности преимущественно регионы Сибири и Дальнего Востока. Так, хуже всего обстоят дела с туризмом в Ненецком автономном округе, немногим лучше в Еврейской автономной области и на Чукотке. По мнению экспертов, туристов также не ждут в Тыве и Ингушетии.
Примечательно, что в этой группе также оказалась республика Мордовия, которая принимала чемпионат мира по футболу. Аналитики заключили, что местные власти не смогли достойно распорядиться представившимися возможностями, поднявшись лишь на одну позицию по сравнению с 2018 годом – на 70 место.
КАК ОЦЕНИВАЛИ
При составлении рейтинга специалисты учитывали целый ряд критериев. Они оценивали уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, число турфирм в регионе, полученный от туризма доход. Также оценивалась популярность региона у туристов – как россиян, так и иностранцев, его уникальность. Важным для оценки показателем был уровень преступности. Играли роль также запросы по тому или иному региону в интернете и то, насколько активно он продвигает себя в информационном пространстве.
ИСТОЧНИК KP.RU