2019-12-23T13:16:02+03:00
Экономика

Бюджет Башкирии на 2020 год принят с дефицитом в 22 млрд рублей

Башкирские парламентарии приняли документ в трех чтениях
Павел КРАЙНОВ
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Тем временем госдолг республики составил 13,53 млрд рублейТем временем госдолг республики составил 13,53 млрд рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На днях депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии сразу в трех чтениях приняли бюджет республики на 2020 год. В этом году вокруг главного финансового документа кипели нешуточные страсти. На итоговом голосовании в региональном парламенте против его принятия проголосовали члены фракций ЛДПР и КПРФ.

Согласно итоговому «Закону о бюджете», доходы башкирской казны в следующем году составят 204,6 млрд рублей, расходы – 226,6 млрд рублей. Таким образом дефицит бюджета Башкирии составит 22 млрд рублей. Как утверждают республиканские власти, эта сумма обеспечена источниками финансирования. Стоит отметить, что согласно отчету минфина республики, с начала года на 1 декабря 2019 года госдолг республики сократился на 2,7 млрд рублей и составил 13,53 млрд рублей.

В ходе обсуждения законопроекта о бюджете на 2020 год депутаты от «Единой России» назвали его социально ориентированным. Это значит, что основные статьи расходов башкирской казны пойдут на выполнение социальных обязательств перед жителями республики. Деньги пойдут на финансирование и субсидирование системы образования и здравоохранения, выплаты всевозможных социальных выплат и пособий, субсидирование ЖКХ, развитие культуры и спорта.

СКАЗАНО

Константин Толкачев, председатель Госсобрания-Курултая Башкирии:

- Данные параметры в течение следующего года по ходу исполнения бюджета будут неоднократно уточняться. Такие корректировки проводятся всякий раз. Они связаны с тем, что региону удается получить собственные доходы и субвенции из федерального центра в больших объемах, чем планируется изначально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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