Глава Хабиров и арест министра: топ-6 политических событий-2019 в Башкирии

В этом году Башкирия отпраздновала столетие со дня образования республики. Региональные власти «подвели» под этот юбилей множество мероприятий, куда приглашали именитых гостей, раздали немало памятных медалей и пообещали вступить во второе столетие «гордо и уверенно».

Чем жителям Башкирии запомнился уходящий юбилейный год? «Комсомолка» представляет свою версию топ-6 политических событий-2019.

«САНАТОРНЫЙ ВОЗДУХ» СИБАЯ

Страсти в столице башкирского Зауралья не утихают с ноября 2018 года. Именно тогда в Сибай пришел густой смог и на долгое время испортил жизнь горожанам. Люди винили в происходящем городские власти и филиал УГОК, который занимался добычей руды в местном карьере. Дошло до того, что в городе едва ли не каждый день проходили сходы граждан, требовавших потушить карьер и наказать как промышленников, так и чиновников.

В январе 2019 года в Сибай приехали десятки врачей со всей республики, чтобы провести массовое обследование горожан. Прибыл в столицу башкирского Зауралья и тогдашний и.о. министра здравоохранения Рафаэль Яппаров. Во время оперативного совещания в сибайской мэрии он заявил, что в городе «чистый, почти санаторный воздух».

- В Уфе, мне кажется, гораздо тяжелее дышать, - сказал чиновник, вызвав настоящую волну гнева и шквал оскорблений от местных жителей.

Следующая фраза, в мгновение разлетевшаяся по СМИ и социальным сетям прозвучала от мэра Сибая Рустема Афзалова. На собрании с горожанами он резко высказался против активиста Ильшата Муртазина.

- Человек живет в Баймаке, имеет пять судимостей и вот этот козел стоит у меня на площади! Я понимаю, если бы был уважаемый человек, а тут какой-то непонятный экскремент вышел! – разразился тирадой Афзалов.

Спустя пять дней мэр под давлением главы Башкирии извинился за оскорбление. В конце апреля 2019 года Радий Хабиров наградил Рустема Афзалова орденом Салавата Юлаева за успехи в борьбе со смогом. Чуть раньше ему дали почетную грамоту за «хорошую работу с населением». К слову, новости о превышении вредных веществ в сибайском воздухе периодически появляются до сих пор…

ЮБИЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЗ ПРЕЗИДЕНТА

Мероприятия под «соусом» 100-летия со дня образования республики, можно сказать, проходили в Башкирии весь год. Особенно торжественными вышли два дня – 23 марта и 11 октября. В марте власти собрали на концерт почти всех выдающихся уроженцев Башкирии в ГКЗ «Башкортостан», а в октябре дали старт конкурсу вокального творчества «Поющая деревня!» и запустили салют в этно-парке «Ватан».

Несмотря на приглашение, ни весной, ни осенью регион так и не посетил президент России Владимир Путин. Это событие, а вернее его отсутствие, также можно назвать одним из политических итогов уходящего года.

В июне 2019 года в Уфе состоялся масштабный пятидневный фестиваль «Сердце Евразии», который также был «приурочен» к 100-летию Башкирии. Прямо как в далекие 70-е годы 20 века, когда любое мероприятие автоматически становилось «юбилейным».

100-летний юбилей в республики с размахом отметили в ГКЗ «Башкортостан»

АРЕСТ МИНИСТРА И «УЛЬТИМАТУМ» ФЕДЕРАЛАМ

Весной политическую повестку в Башкирии встряхнули два знаковых события. Сначала правоохранительные органы внезапно объявили об аресте бывшего вице-премьера республиканского правительства Евгения Гурьева. Некогда непотопляемого министра обвиняют в превышении должностных полномочий. Сейчас он дожидается суда под домашним арестом.

Затем «жесткий стиль руководства» Радия Хабирова разбился о железобетонную стену федерального законодательства. Он вступил в конфликт с начальником Роспотребнадзора по Башкирии Евгением Степановым, но победить не смог. Хабиров вступился за бизнесмена Альберта Мухамедьярова и сгоряча, заявил, что «не будет работать» с такой командой Роспотребнадзора по Башкирии. Как известно, глава региона не может ни назначать, ни увольнять чиновников этого ведомства. В итоге, все остались на своих местах.

ВСЕМИРНЫЙ КУРУЛТАЙ БАШКИР

27-29 июня 2019 года в Уфе состоялся V Всемирный Курултай башкир. После окончания съезда власти Башкирии с гордостью заявили, что этот конгресс - первый, где не обсуждались политические вопросы.

В подтверждение этой мысли, в первый же день на пленарное заседание не допустили любителя поговорить о политике, активиста общественной организации «Башкорт» Фаиля Алчинова. Полицейские задержали его прямо в фойе Конгресс-холла «Торатау».

Вскоре с пленарного заседания вывели и делегата Ильмира Мухаметьярова, который, видимо, тоже очень хотел обсудить политику.

На V Всемирном Курултае башкир не обсуждали политику

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ И НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Все лето в Башкирии шла предвыборная кампания, которую, по большей части, никто и не заметил. Самым ярким событием стало, пожалуй, появление вдоль оживленных дорог баннеров с изображением одного из кандидатов. Лозунг, который красовался под фотографией, стал поводом для многочисленных шуток и «фотожаб» в интернете.

Всего на пост главы республики баллотировались 10 человек, но в финал вышли только восемь. В начале сентября впервые в истории Башкирии прошли широко анонсированные теледебаты с участием всех кандидатов. Почти целый час шестеро кандидатов задавали свои вопросы Радию Хабирову, а он отвечал на них. Конкуренции не вышло.

В единый день голосования жители Башкирии избрали нового главу республики. Тогда еще временно исполняющий обязанности Радий Хабиров предсказуемо набрал более 82%.

Радий Хабиров был избран главой Башкирии в Единый день голосования 8 сентября

Сразу после инаугурации Радий Хабиров поручил своей администрации сформировать правительство. В конце октября состав кабинета министров был утвержден. Самое интересное, что его возглавил сам глава Башкирии – федеральный центр, по информации ряда СМИ, не согласовал выдвинутую Хабировым кандидатуру Андрея Назарова. Теперь последний занимает пост первого вице-премьера.

ДЕЛЬФИНАРИЙ РАЗДОРА

15 ноября 2019 года в Уфе прошли публичные слушания по проекту строительства в башкирской столице дельфинария. Казалось бы, рядовое и формальное событие привлекло столько желающих высказаться, что мероприятие было решено провести в ГДК.

Организаторами слушаний выступили городские власти, которые тут же распорядились включить в здании специальные «глушилки» сотовой связи. В результате участники не могли ни позвонить, ни подключиться к мобильному интернету, ни тем более вести прямые трансляции в соцсетях. Как пояснили потом в уфимской мэрии, это было сделано «ради безопасности», ведь на собрание пришло очень много горожан.

Активисты тут же обвинили власти Уфы в попытке «заглушить» голоса противников строительства дельфинария, коих было очень много.

Развязка этой истории пока не наступила, но, как говорится, «выводы сделаны». Меньше чем через месяц, в начале декабря этого года, с традиционным посланием к депутатам Курултая выступил глава республики Радий Хабиров. В своей речи он подчеркнул, что главный принцип работы его команды – открытость власти.

- Наша открытость – не временная тактика и не предвыборная стратегия. Открытость власти в республике будет абсолютной с первого и до последнего дня моей работы на посту главы. Я прошу, иногда просто заставляю своих коллег разговаривать с людьми, - заявил тогда Хабиров. Где-то в зале нервно заерзал на стуле один Ульфат Мустафин. Или нет.