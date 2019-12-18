Африканский Дед Мороз поздравил детей из Башкирии с Новым годом

Канун Нового года - идеальное время для добрых дел. В преддверии главного зимнего праздника 12 студентов из девяти стран Дальнего Зарубежья во главе с начальником отдела международного образования УГАТУ Айгуль Салимзяновой решили устроить игровое представление для ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации и воспитываются в социальном приюте села Михайловка под Уфой.

КУПИТЬ ПОДАРКИ РЕШИЛИ САМИ

- Когда мы предложили студентам-иностранцам съездить в приют и поздравить его воспитанников с Новым годом, те пришли от этой идеи в восторг. Несмотря на занятость – а конец декабря это зачеты, сессия, для кого-то диплом – ребята твердо решили ехать. Желающих было много, но некоторым все же пришлось остаться в Уфе на занятиях. При этом на подарки с готовностью сбросились все, даже те студенты, которые не ездили, - рассказывает Айгуль Салимзянова.

К слову, сбор денег на подарки студенты инициировали сами. В нем приняли участие даже ребята из других вузов.

- Один студент, пожертвовавший крупную денежную сумму, не смог поехать с нами, но на встрече перед поездкой он сказал: «Спасибо, что даете нам возможность кому-то помочь». Это было так трогательно, - признается Айгуль.

Поездку ребята планировали заранее. Самым интересным было распределение ролей. Какой же новогодний утренник без главного зимнего волшебника Дедушки Мороза? Роль старца с мешком подарков досталась студенту из Кот-д’Ивуара. Хотя сходство молодого человека с хрестоматийным персонажем ограничивалось нарядом и бородой, он отыгрывал своего героя от и до. Как и русский Дед Мороз, его африканский собрат выслушал стихи, которые выучили для него ребята, а потом вручил всем подарки.

- Мы сразу знали, что лучше него с этой ролью никто не справится. Он очень любит детей, поэтому с радостью согласился перевоплотиться в волшебника. А уж в каком восторге от такого оригинального Дедушки были сами ребята. Они сначала притихли, а потом, когда все рассказали свои стихи, буквально затискали его, не хотели отпускать, - смеется Айгуль.

Роль старца с мешком подарков досталась студенту из Кот-д’Ивуара. Фото: УГАТУ

Кроме традиционных сладостей, игрушек и других новогодних атрибутов каждому ребенку достался блокнот позитивных мыслей. В нем иностранные гости оставили свои пожелания. Кто-то писал на своем родном языке, кто-то на русском, кто-то рисовал. Каждый блокнот – именной, студенты заранее узнали, как зовут ребят и что им нравится.

ФРАНЦУЗСКИЕ ПЕСНИ И ВЬЕТНАМСКАЯ МУЗЫКА

Продолжился праздник зажигательными африканскими танцами. Им ребят обучил еще один гость – Бернард из Анголы. Вместе с Деборой из Конго воспитанники приюта спели песни на французском языке, Динь из Вьетнама показал им, как играть на вьетнамской флейте, а Такла из Египта исполнил с ними на скрипке новогодние песни. Улыбки весь день не сходили с лиц и детей, и воспитателей, и самих гостей из авиационного вуза. Чтобы сфотографироваться с ними, и особенно с африканским Дедом Морозом, ребятишки даже выстроились в очередь

Ребятам было любопытно все – и как встречают новый год в других странах, например, в Камеруне и Йемене, и как там живут, и даже каковы на ощупь волосы африканских студентов. Гости из жарких стран отнеслись к такому любопытству детей с юмором и разрешили тем потрогать свои прически.

Распаковка подарков вызвала настоящий ажиотаж. Участвовали в ней и студенты, и сами дети. Фото: УГАТУ

Но и самим воспитанникам приюта было что рассказать и показать иностранным гостям. Ребята устроили для студентов экскурсию по учреждению, рассказали о собственных традициях и показали работы, сделанные своими руками.

- Было видно, что эти ребята очень нуждаются в общении. Они вряд ли когда-то видели иностранных студентов, и им было все интересно, - вспоминает Айгуль.

Когда пришло время прощаться, на лицах детей читалось искреннее сожаление. Они сказали, что ждут студентов в гости снова. Иностранцы, кстати, и сами решили продолжить эту традицию. После Нового года, когда суматоха уляжется, они собираются навестить воспитанников еще какого-либо детского дома или приюта.