Уфимец рассказал, почему забил свою квартиру мусором до потолка

Жители дома номер 27 по улице Мелеузовской уже не знают, как бороться с соседом, который собирает в своей квартире мусор. История началась с того, что у жителей одной из квартир в многоэтажке стала заводиться плесень. Пенсионеры не раз обращались в ЖЭУ, специалисты устраняли грибок на стенах и плинтусах, но он появлялся снова и снова. Только спустя несколько месяцев они узнали, что под ними живет пенсионер «плюшкин», который со свалки тащит мусор к себе домой.

- К родителям пришел газовик на сверку и говорит, мол, знаете, кто у вас внизу живет? Рассказал нам о соседе, мы сначала не поверили, потому что с виду он чистенький, ездит на машине, всегда здоровается. В квартиру уж к нему никогда не заглядывали, даже подумать не могли, что там такой ужас, - рассказал «Комсомолке» Ильдар К.

Тогда Ильдар решил сам наведаться в гости к пенсионеру. То, что он увидел, не поддается никакому описанию – все жилище от пола до потолка забито мусором, пищевым и сухим, повсюду бегают тараканы и мыши.

Ильдар снял видеоролик и выложил его в социальные сети.

- Откуда столько мусора? Вы зачем квартиру так забили? Бардак такой зачем устраивали? – спрашивает он у пенсионера.

- Мне так нравится! - отвечает пожилой владелец квартиры.

Со слов мужчины, в ЖЭУ пока никак не отреагировали на жалобы, а пенсионер перестал открывать дверь соседям.

- Не знаем, как с ним бороться, так скоро по всему дому начнут бегать тараканы и мыши. Живет он один, детей и родных нет, мы и не знаем, к кому обратиться, - сказал Ильдар.