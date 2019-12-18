2019-12-18T14:31:38+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» проиграл последний домашний матч, а Метсола получил 14 минут штрафа

На лед против «Сибири» вышли необычные игровые звенья уфимцев
Рустем АХУНОВ
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Фото: Рустем АХУНОВ
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«Салават Юлаев» в напряженном матче после перерыва на Кубок первого канала уступил «Сибири» на своем льду.

Напомним, что команда Николая Цулыгина уходила на столь необходимый недельный отдых не самом лучшем положении дел. Уфимские хоккеисты оказались в жестком графике игр – за 11 дней они сыграли 6 матчей, в которых одержали лишь две победы. Вдобавок к этому несколько ключевых игроков получили серьезные травмы. Дошло до того, что в первую «звездную» тройку нападающих попал 18-летний Родион Амиров из «Толпара».

Уфимские хоккеисты получили восемь дней на то, чтобы как следует отдохнуть. Но этого не хватило на то, чтобы все травмированные игроки смогли вернуться на лед.

Фото: Рустем АХУНОВ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Так, по рекомендациям врачей команде не смогли помочь Александр Бурмистров и Сакари Маннинен. Зато на льду появились Павел Коледов и Теему Хартикайнен. Про последнего Николай Цулыгин позже расскажет, что финн играл не в полную силу – сказывается сильная травма челюсти и сопутствующие ей последствия.

Вообще, если говорить о составах нападающих, то они получились весьма необычными. Главный тренер не стал разрывать привычные тройки Умарк-Сошников-Хартикайнен и Кугрышев-Кадейкин-Жарков. Во втором звене заиграли Артем Пименов, Илья Баранов и Максим Майоров. В четвертом звене оказались Эдуард Гиматов, Владислав Каратаев и Родион Амиров.

УСПЕШНАЯ ИГРА МИЛОВЗОРОВА

«Сибирь» открыла счет на 17 минуте матча. Шайбу с передачи Егора Миловзорова забросил бывший нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Саюстов. Примечательно, что снаряд срикошетил от конька Саюстова, который не смог ее обработать. Однако движения ногой в сторону ворот не было – поэтому судьи и засчитали взятие ворот. Этот гол – явный просчет защитников первого звена, которые слишком далеко убежали в атаку.

Второй гол в самом начале следующего периода также забросил Миловзоров, который аккуратно поправил шайбу, угодившую прямо под левую руку Юхе Метсоле. Такую атаку сложно было назвать острой, однако она оказалась успешной.

Фото: Рустем АХУНОВ

На 30 минуте Филипп Ларсен попытался исправить плачевную ситуацию и забил гол с передачи Никиты Сошиникова в большинстве. Поразил ворота защитник со своей «стандартной» позиции у синей линии.

В конце третьего периода Милозеров в третий раз поразил ворота Юхи Метсолы. Шайбу с передачи Александра Шарова он забросил с пятака. Забитый на 52 минуте гол Владислава Картаева так и не помог «Салавату Юлаеву» одержать победу в последней домашней игре сезона. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу гостей.

Фото: Рустем АХУНОВ

ШТРАФЫ МЕТСОЛЫ

Встреча запомнилась не только необычным составом хозяев льда. Болельщиков «Салавата» неприятно удивил всеобщий любимчик Юха Метсола. Во втором периоде он получил странный штраф за задержку игры. Вратарь попытался выяснить в чем дело и заговорил с судьей. Это стоило ему еще 10 минут дисциплинарного штрафа. Вишенкой на торте стал еще один штраф Метсолы – за подножку против игрока «Сибири». После такого обычно спокойный и оптимистичный финн к концу матча заметно нервничал.

Тем не менее, ни поражение «Салавата Юлаева», ни штрафы Метсолы на 14 минут никак не повлияли на доброе дело. В рамках уже традиционного «Мишкопада» зрители «Уфа-арены» покупали плюшевые игрушки, которые после игры выбросили на лед. Все собранные деньги передадут родителям уфимской девочки Николь, у которой врачи диагностировали серьезную болезнь глаз. Средства семье девочки необходимы на дорогое лечение. Всего уфимским фанатам хоккея удалось собрать порядка 440 тысяч рублей. Хоккеисты «Салавата» пообещали удвоить собранную болельщиками сумму за свой счет.

Семья маленькой Николь наблюдала за игрой с трибун Фото: Рустем АХУНОВ

Семья маленькой Николь наблюдала за игрой с трибунФото: Рустем АХУНОВ

Следующая выездная игра «Салавата Юлаева» состоится с Ак-Барсом 19 декабря. Противник – казанский «Ак Барс». Матч начнется в 21.30 по уфимскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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