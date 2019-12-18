Поздравляем Башкирский Государственный Университет с новым грантом.

Финалистом отбора на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета стал наш Башкирский Государственный Университет. Проект «Обучение граждан по программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения» входит в федеральный план «Новые возможности для каждого» национальной программы «Образование» в 2019 году.

Победителями признаны семь разработок преподавателей химического, инженерного факультетов и института истории и государственного управления по проекту «Непрерывное обновление профессиональных компетенций граждан с учетом потребностей реального сектора экономики в вузе».

Это: «Нефтепромысловая химия», «Химическая технология в нефтехимии и производстве современных материалов», «Химия и технология лекарственно-косметических и моющих средств», «Современные технологии производства энергоэффективного технологического оборудования», «Энергосберегающие способы и энергоэффективные комплексы для снятия механических напряжений в конструкциях крупногабаритных машин и аппаратов», «Ресурсосберегающие технологии в изготовлении и ремонте современного крупногабаритного технологического оборудования», «Использование цифровых технологий в сфере государственного управления и приоритетных отраслях экономики».

Институт непрерывного образования осуществляет выполнение задания по гранту. Получение дополнительных профессиональных и карьерных возможностей для современных тружеников – безусловно, очень важный фактор!

Целевая аудитория проекта – работники предприятий и организаций реального сектора экономики. Обучение в БашГУ проходят 2500 человек. Занятия бесплатные, по очно-заочной форме, с применением дистанционных технологий. Все выпускники получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Доцент Татьяна Великжанина - директор ИНО БашГУ, кандидат психологических наук, прокомментировала:

- Любому человеку в любом возрасте необходимо повышать свои профессиональные качества, без этого сегодня никак и именно из этого мы исходили. Одна из задач российской системы образования сегодня - это формирование единой платформы-навигатора по существующим курсам, включая онлайн площадки, на которой работники смогут непрерывно обновлять свои профессиональные знания, приобретать новые навыки, в том числе и компетенции в области цифровой экономики. В соответствии с глобальной технологической повесткой и потребностями реального сектора экономики вузы выполняют функции активных драйверов, обеспечивающих интеграцию науки в производство. Реализация нашего проекта будет способствовать достижению реальных целевых показателей на базе Института непрерывного образования, а также в целом - развитию системы непрерывного образования в Республике Башкортостан для широкого круга потенциальных потребителей, заинтересованных в приобретении дополнительных карьерных возможностей. Содействие в реализации проекта нам оказало Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

На правах рекламы

Лицензия № 1964 от 26.02.2016 г.

Фото предоставлены заказчиком.