2019-12-17T15:32:58+03:00
Общество

В Башкирии в новогодние праздники на дежурство выйдут тысячи полицейских и спасателей

Они будут патрулировать городские площади и ледовые городки
Павел КРАЙНОВ
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Все экстренные службы Башкирии будут работать в режиме повышенной готовностиВсе экстренные службы Башкирии будут работать в режиме повышенной готовностиФото: Влад КОМЯКОВ
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По традиции во время длинных новогодних выходных горожане семьями отправляются на площади, посещают ледовые городки и праздничные концерты. Так уж сложилось, что именно в дни новогодних каникул люди чаще получают травмы, чаще возникают пожары и совершаются преступления. Чтобы оградить жителей республики от всевозможных опасностей, спасатели и полицейские по всей Башкирии будут нести службу в усиленном режиме.

На очередном оперативном совещании в башкирском правительстве представители МЧС и полиции рассказали, кто и как будет работать, пока все остальные будут отдыхать.

ПОЖАРНЫЕ И СПАСАТЕЛИ

Башкирские спасатели уже с 29 декабря перейдут на усиленный режим несения службы. Как рассказал начальник регионального управления МЧС Марат Латыпов, вплоть до 9 января в городах и селах республики будут ежедневно дежурить три тысячи человек и 900 единиц техники.

- Как показывает практика, в период новогодних и рождественских праздников значительно повышаются риски возникновения пожаров, неблагоприятных погодных условий, происшествий на воде, а также нарушения работы ЖКХ. Только с 31 декабря 2018 по 10 января 2019 года в республике произошло 258 пожаров, на которых погибло 22 человека и травмировано еще 15, - отметил Марат Латыпов.

По его словам, основная причина гибели людей – неосторожное обращение с огнем при курении. Среди погибших в прошлые новогодние каникулы 14 человек находились в нетрезвом состоянии. Чтобы предотвратить печальный исход праздников, сотрудники МЧС провели многочисленные профилактические рейды по частному сектору и навестили неблагополучные семьи.

ОХРАНА ПОРЯДКА

Сотрудники полиции также будут круглосуточно патрулировать улицы и городские площади. Как заявил представитель МВД Рамиль Ахкямов, с момента открытия ледовых городков, на дежурство выйдут 500 полицейских. - С 31 декабря по 1 января на новогодних елках и ледовых городках пройдут более 200 массовых мероприятий, в которых будут участвовать более 250 тысяч граждан. Также с 6 на 7 января в храмах по всей республике будут проходить богослужения, где ожидается присутствие около 35 тысяч граждан. В ночь с 31 декабря на 1 января планируется задействовать более трех тысяч сотрудников МВД, 300 сотрудников УЮИ МВД России, 100 сотрудников частных охранных организаций, а также 500 представителей общественных организаций, - доложил Рамиль Ахкямов.

На дорогах республики в новогоднюю ночь будут дежурить 600 инспекторов ГИБДД по Башкирии. Экипажи будут располагаться как можно ближе к местам проведения мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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