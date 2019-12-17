2019-12-17T08:59:39+03:00
Происшествия

«Пусть это окажется страшным сном»: сыщики расследуют таинственную гибель молодого уфимца

Подросток был студентом одного из столичных колледжей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В квартире одной из многоэтажек уфимского Затона был обнаружен труп 17-летнего юноши. О трагическом происшествии сообщает собственный источник «КП-Уфа».

По предварительной информации, подросток жил в доме у своего 16-летнего приятеля. Последний, предположительно, и обнаружил днем 14 декабря бездыханное тело друга. Известно, что оба несовершеннолетних учатся в разных столичных колледжах: один на первом курсе, другой – на втором.

Прибывшие по вызову сотрудники МВД, СК и следственно-оперативной группы не заметили на теле умершего видимых телесных повреждений. Доподлинно неизвестно, из-за чего мог погибнуть молодой человек. Труп парня был направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. С места происшествия полицейские изъяли сотовый телефон.

Родственники скончавшегося по невыясненным причинам подростка выражают скорбь в социальных сетях.

– Пусть это окажется страшным сном, – пишет двоюродная сестра юноши на своей странице. – Но от правды никуда не деться. Я буду вечно помнить о тебе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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