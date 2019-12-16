«Мне все еще страшно»: модель из Украины обвинила знаменитого фотографа из Башкирии в изнасиловании

В социальных сетях разгорается настоящий скандал: знаменитого фотографа Марата Сафина, уроженца Нефтекамска, ныне проживающего в Москве, обвинила в изнасиловании его модель. Жительница Киева, ЛГБТ-активистка Виктория Гуйвик опубликовала в своем инстаграме откровенный пост, где рассказала, как три года назад над ней надругался фотограф прямо во время съемок. Сам Марат Сафин отрицает факт изнасилования, утверждая, что все произошло по взаимному согласию.

«Я ЛЕЖУ В КРОВАТИ, ОН – НА МНЕ»

- Мне понадобилось три года, чтоб решиться рассказать публично о сексуальном насилии, с которым я столкнулась в 18 лет. Тогда я побоялась рассказать, кто это был. Сегодня мне всё еще страшно, но я считаю важным назвать его имя, ради безопасности других девушек. Я не хочу, чтобы кто-то из них оказалась на моём месте, - заявила Виктория Гуйвик.

По словам модели, все произошло на съемной квартире в Воронеже: девушка согласилась участвовать в съемках в стиле «ню» и выпила вина, которое предложил ей фотограф.

- Я хорошо помню, как мы начали съемку. Помню, как он начал меня целовать в кухне. Следующее - я лежу в кровати, он на мне. Я была очень испугана, не могла пошевелиться или сказать что-либо, - пишет Виктория. - В какой-то момент я стала приходить в себя, смогла оттолкнуть его, убежала и закрылась в ванной. Я не понимала, что делать дальше: боялась выходить из ванной, оставаться с ним в квартире, выходить на улицу и идти домой. Денег на такси у меня не было, звонить и будить кого-то из близких я тоже боялась. У меня был шок.

Девушка вспоминает, что когда, наконец, набралась смелости выйти в комнату, фотограф снова набросился на нее со словами «Я еще не закончил». Виктории удалось его оттолкнуть, и когда Марат уснул, дождалась утра и убежала из злополучной квартиры.

По словам Виктории, нашлись еще девушки, которые поведали о домогательствах фотографа. Фото: инстаграм героини публикации

- Потом он мне сказал, что хочет обсудить произошедшее. Извинялся, просил не рассказывать никому и жене, так как это развалит его семью. Пытался предложить за молчание денег, говорил, что «вино было странным» и «он себя не контролировал», - пишет Виктория. – После этого я долго практически жила в душе в попытках смыть и забыть, что произошло. Я смотрела на фотографии его счастливых жен и маленькой дочери, боялась, что это и правда разрушит его семью, и виноватой останусь я.

Но самое удивительное, по словам модели, что через какое-то время Марат сам признался своей жене в измене, но все произошедшее назвал сексом, а не изнасилованием. Женщина даже писала Виктории в надежде разобраться в ситуации, после чего паника и страх вернулись к девушке с новой силой. И лишь спустя три года она нашла себе силы признаться в случившемся и предупредить каждую, кто решит обратиться к известному фотографу за съемкой.

«В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ ОН РЕШИЛ ЗАЛЕЗТЬ НА МЕНЯ, НО Я НЕ РАСТЕРЯЛАСЬ»

Как уверяет Виктория, после ее публикации к ней обратились другие пострадавшие девушки, которым «посчастливилось» заказать съемку у Марата Сафина. Виктория также опубликовала скриншоты переписок с ними в своем инстаграме. Так, например, жительница Самары пишет, что в 2017 году Марат пригласил ее в съемную квартиру и купил вино.

- Мы отсняли материал, я лежала обнаженная на кровати, смотрели результаты. В какой-то момент он решил залезть на меня, но я не растерялась и вежливо ему отказала. Он занервничал и попросил никому ничего не говорить. В тот момент у него была девушка, которая, кстати, звонила в течение всей съемки, но и это его не остановило, - пишет модель, чье имя Виктория не стала раскрывать.

Также Виктория привела рассказ еще одной 16-летней модели, к которой также, якобы, домогался фотограф – предлагал вино, пытался поглаживать, но заметив неподдельный испуг девушки, прекратил приставания и извинился.

«Я НЕ КРИЧАЛ, НЕ УГРОЖАЛ, Я НЕ НАСИЛОВАЛ!»

Сам фотограф очень эмоционально отнесся к обвинениям в свой адрес и поспешил объясниться с ошарашенными подписчиками, друзьями и моделями в соцсетях.

- Меня обвинили в изнасиловании. Не официально, не обращаясь в правоохранительные органы, а в инстаграме, словесно. Виктория Гуйвик утверждает, что 3,5 года назад я изнасиловал ее на съемке, после чего в мой адрес, в адрес моей девушки, бывшей жены, моделей, моих друзей, родственников начали сыпаться вопросы, оскорбления, угрозы. Такого ужаса я никогда не испытывал, - пишет Марат Сафин.

Сам Марат уверяет, что все произошло по обоюдному согласию. Фото: opentown.ru

Уроженец Башкирии делает упор на то, что фотография – смысл его жизни. Сафин вспоминает, как бросил университет, работал, не покладая рук, чтобы купить фотоаппарат. И вот теперь, когда он добился славы и признания, все «рушится на глазах из-за отвратительной лжи».

- Я не стану отрицать: на съемках было вино, но я не принуждал Викторию его пить. Не стану отрицать, у нас был секс, но по обоюдному согласию. Я не кричал, не угрожал, не поднимал руку, не шантажировал, не связывал, не удерживал против воли, не закрывал рот. Я не насиловал! Виктория проявляла инициативу, отвечала на поцелуи, помогала мне раздеться. Я помню ее слова, когда мы начали заниматься сексом, она спросила: «Ты точно этого хочешь?», я ответил: «Да». Утром мы пошли пить кофе в кафе, обсуждали произошедшее. Главное, о чем переживала Виктория, что я на тот момент был женат. Ни до, ни после секса она не противилась происходящему, - уверяет фотограф.

Сейчас мужчина в полной растерянности: ему поступают угрозы, оскорбления, а некоторые модели отказываются от съемок. Вполне возможно, что отстаивать свою профессиональную репутацию и защищать свое честное имя от клеветы Марат Сафин будет в суде. Будет ли обращаться с заявлением об изнасиловании в правоохранительные органы сама Виктория – пока неизвестно.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.