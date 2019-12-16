Ильдар Абдразаков остался без работы в бастующем Париже

К забастовке против реформы пенсионной системы, продолжающейся во Франции уже больше десяти дней, присоединилась и Парижская национальная опера – «Opera National de Paris», в этом году отмечающая 350-летние со дня основания. К юбилею был приурочен ряд премьерных постановок, в том числе опера «Князь Игорь», титульную партию в которой исполняет прославленный российский бас, народный артист Башкирии Ильдар Абдразаков. Шедевр Александра Бородина на новой сцене Парижской национальной оперы - театра «Opera Bastille» поставил австралийский режиссер Барри Коски, известный своим оригинальным видением знаковых классических сюжетов. Поскольку парижский «Князь Игорь» идет на языке оригинала, почти все исполнители главных партий российские артисты. Участие 43-летнего башкирского баса в постановке, вообще-то, изначально не планировалась: Абдразаков был срочно введен в спектакль, заменив заболевшего коллегу, солиста Мариинского театра Евгения Никитина. Но, хотя Ильдар и приступил к репетициям в последний момент, тем не менее, отлично справился, ведь эта партия ему хорошо знакома: в 2014 году он пел ее на сцене нью-йоркского театра «Метрополитен-опера» в постановке Дмитрия Чернякова, а в 2017 в Национальной опере Нидерландов.

- Рад, что судьба предоставила мне новую возможность так плотно погрузиться в замечательный музыкальный материал и попытаться посмотреть на героя другим взглядом, - отметил Ильдар Абдразаков. - Как и в работе с Дмитрием Черняковым, мы с Барри Коски непрерывно искали новые приемы, совместно выстраивали драматургию роли - и это было очень непросто, и вместе с тем увлекательно. Я очень признателен ему за диалог и за то, что многие из моих предложений органично вошли в постановку. Барри Коски поражает нетривиальным видением классических сюжетов. Смысл оперы универсален, как и у всех больших классических произведений - это разговор о вечных человеческих ценностях и о вызовах современности. Спектакль поднимает темы изгнания, бесприютности, поиска лидера и коллективной мечты.

ГЕРОЙ СТАЛ НЕУДАЧНИКОМ, А ЕГО ПРОТИВНИК - САДИСТОМ

Первые премьерные показы оперы прошли с аншлагом: зал «Opera Bastille», вмещающий более 2700 тысяч зрителей, был полон. Музыкальные критики отметили вокальное мастерство высочайшего качества и большой драматический талант российского баса, которому, кстати, пришлось очень непросто, не зря режиссера называют оперным провокатором. Действие оперы Барри Коски перенес в современность, мотивируя это тем, что французский зритель ничего не знает о русской истории и ему будет неинтересно почти четыре часа, а именно столько идет постановка, слушать классическую версию оперы, в основе либретто которой памятник древнерусской литературы – «Слово о полку Игореве». В итоге режиссер превратил Князя Игоря в антигероя, неудачника, затеявшего военный поход, обернувшийся в итоге крахом для всех - и для его жены Ярославы, вынужденной стать беженкой, и народа, готового идти за кем угодно и не способного отличить настоящего вождя от шута. Фанаты Ильдара Абдразакова, привыкшие видеть своего любимца в образах героев, наверняка, будут шокированы, увидев, как Хан Кончак, изощренный садист, пытает плененного Игоря - пинает, прижигает сигаретой и всячески над ним измывается.

Исполнять титульную партию в «Князе Игоре» на сцене «Opera Bastille» Ильдар Абдразаков должен был до 26 декабря, но из-за забастовок, парализовавших Париж, театры один за другим отменяют спектакли. Так Парижская национальная опера только за неделю отменила уже пятнадцать спектаклей, в том числе три постановки «Князя Игоря» с Ильдаром Абдразаковым и пока неизвестно, что будет дальше, ведь профсоюзы заявляют о готовности расширить забастовку вплоть до Рождества. Российские меломаны, которые специально прилетели в Париж, чтобы посмотреть «Князя Игоря», остались ни с чем и вынуждены сдавать билеты. А Ильдар Абдразаков, в ожидании когда возобновятся спектакли, пока отправился в Берлин, чтобы на пару с французским тенором Бенджамином Бернхаймом спеть в танцевальном ночном клубе «Silent Green», на мероприятии, организованном лейблом «Deutsche Grammofone», с которым у него заключен эксклюзивный контракт. Соотечественники российского баса рассчитывали увидеть прямую трансляцию «Князя Игоря» на большом экране уже 17 декабря в рамках проекта Opera HD и на европейском телеканале классической музыки Mezzo live HD, но ее тоже пришлось отменить, а в записи оперу можно будет увидеть только в следующем году: в конце февраля - начале марта.