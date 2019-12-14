Уфимцев пугают новостью о мальчике, которого заживо съели дикие собаки

Новость уфимских СМИ о том, что юного жителя города растерзала стая голодных собак, оказалась фейковой.

Вечером, 14 декабря, башкирский портал ufa1.ru опубликовал новость о том, что в Орджоникидзевском районе столицы стая озлобленных и голодных собак загрызла неизвестного школьника. Инфоповод моментально подхватили федеральные издания, которые быстро растиражировали новость, ссылаясь на уфимских журналистов как на первоисточник.

Примечательно, что никто из наших коллег не удосужился обратиться в пресс-службу Следственного комитета Башкирии, дабы получить комментарий на такую резонансную тему. Как выяснилось, за последнее время в столице Башкирии случаев нападения собак на детей зафиксировано не было.

- Эта информация не соответствует действительности. В оперативных сводках Следственного комитета и МВД республики она отсутствует, - сообщили в пресс-службе СК Башкирии.

Здесь нужно отметить, что следователи регистрируют все происшествия с несовершеннолетними, произошедшими в течение дня.

На момент публикации статьи на сайте KP.RU портал-первоисточник удалил новость о нападении собак на ребенка.

Напомним, что похожий жуткий инцидент действительно произошел в Уфе летом 2016 года. Все в том же Орджоникидзевском районе столицы вблизи Курочкиной горы прохожие обнаружили останки 10-летнего Димы Г.

Нижнюю часть тела несчастного мальчика дикие псы буквально обглодали до костей. После этого инцидента в уфимской мэрии объявили новый тендер для предприятий по отлову диких собак.