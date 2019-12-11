Как живут армяне в Башкирии

Башкирия – многонациональная республика, в которой народам удается сохранить не только свой родной язык, но и культуру, и обычаи. Как живется в регионе армянам, рассказал корреспонденту «Комсомолки» Аркади Даларян, который возглавляет армянскую общину в республике с 2013 года. До этого ее председателем был заслуженный строитель Башкирии Арменак Тоноян.

ОБЩИНА СУЩЕСТВУЕТ УЖЕ 22 ГОДА

Армянская община появилась в Уфе в 1997 году, когда открылся Армянский национально-культурный центр «Севан». В июне 2000 года состоялся учредительный съезд Общероссийской общественной организации «Союз армян России», и через месяц были утверждены региональные отделения организации и их представители, втом числе и Башкирское региональное отделение.

Аркади Даларян (справа) возглавляет армянскую общину в республике с 2013 года.

- Главная цель Армянской общины – это сохранение национальной самобытности- языка, культуры,традиций. Для этого делается немало работ. Мы организовываем многочисленные праздники, концерты, мероприятия, отмечаем практически все национальные праздники. Например, Вардавар, Терндез, Затик, Международный день родного языка. Не забываем, конечно, и о памятных датах – День памяти жертв геноцида армян 24 апреля и 7 декабря, когда произошло землетрясение, - рассказывает Аркади.

Также в общине оказывается всесторонняя помощь соотечественникам – материальная, информационная, юридическая и психологическая. Община тесно сотрудничает с Армянскими структурными организациями в Уфе – национально-культурным центром «Севан» и Армянской воскресной школой.

- Совместно с ними проделано много работ. Армянская школа открылась в 2001 году, и это было знаковое событие для армянской диаспоры Башкирии. Школа дает возможность армянам приобщить своих детей к национальному языку и культуре, это необходимая потребность духовной жизни любого народа, - продолжает собеседник.

Школа работает по воскресным дням на базе СОШ № 10 на основе безвозмездной аренды. В школе учится 135 воспитанника, преподаются армянский язык и литература, история и культура Армении, предметы художественно- эстетического цикла.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ УФЫ ДИАСПОРА ТОЖЕ АКТИВНА

Армянская община Уфы всегда поддерживает связь с Арменией и другими армянскими общинами в России.

Не забывают они о памятных датах – День памяти жертв геноцида армян 24 апреля и 7 декабря, когда произошло землетрясение,

На сегодняшний день в республике проживают 25 тысяч армян. За пределами Уфы армянская диаспора тоже очень активна – почти во всех городах Башкирии проживают армяне, которые сохраняют свои национальные обычаи, традиции и культуру.

- Башкирия всегда оставалась для армян спокойным регионом, и наши соотечественники здесь чувствуют себя комфортно и являются полноценными его гражданами. Это заслуга правительства республики, спасибо им большое за это. Думаю, что наша диаспора отвечает республике тем же. Я могу гордо сказать, что доволен соотечественниками – минимум криминала, все работают, строятся. Почти у всех семьи, дети, каждый из них занимается созидательным трудом и вносит свой скромный вклад в укрепление нашей многонациональной республики. Среди уфимских армян много успешных и известных строителей, рестораторов, врачей, юристов.Я горжусь ими и желаю им дальнейших успехов, - улыбается Аркади.

ОСОБЫЕ ЧУВСТВА У АРМЯН – К ПАСХЕ

Армянские семьи подходят к празднованию Пасхи (на армянском «Затик») с особым чувством. Слово «Затик» означает освобождение, избавление от грехов и возвращение к Богу.Приветствуя друг друга в Пасху, последователи Армянской Апостольской церкви говорят друг другу: «Христос арьяв и мерелоц» (Христос воскрес из мертвых) и отвечают: «Орнялеарутюне Христоси» (Благословенно Воскресение Христа).

Детей с детства приобщают к культуре

- В домах армянских верующих по всем традициям накрывают пасхальный стол – обязательно отварная рыба, блюда из зелени, плов с изюмом и крашеные в красный цвет яйца. Красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Ритуал очистки окрашенного куриного яйца символизирует рождение нового мира, который Спаситель очистил от человеческих грехов своими страданиями и кровью, - говорит Аркади.

Он также рассказал о яичных «боях» – это добрая армянская традиция. Один играющий держит пасхальное яйцо в руке, а второй бьет по нему своим. Если яйцо соперника разбилось, то победитель забирает его.

- Армяне едят пасхальное яйцо в бртуче (армянский бутерброд с различной начинкой): на лаваш укладывают разрезанное яйцо, оно посыпается солью, добавляется трава тархун, и все это заворачивается. Очень вкусно! – продолжает собеседник.

Главное отличие в праздновании Пасхи у армян от других народов – день празднования. Это хронологическое расхождение связано с тем, что церкви в своем летоисчислении используют разные календари.Русская Православная церковь использует в своем богослужении Юлианский календарь (несмотря на то, что российское государство, в целом, живет по Григорианскому календарю). Армянская апостольская церковь использует Григорианский календарь (хотя некоторые церковные общины в диаспоре живут все же по Юлианскому календарю, например, Армянская патриархия Иерусалима).Такие различия связаны с тем, что Армения приняла христианство раньше Руси – в 301 году. Тогда древний жреческий календарь был заменен Юлианским, который использовался армянской церковью вплоть до ХХ века. 23 ноября 1923 года повелением католикоса всех армян Геворга V был осуществлен переход на Григорианский календарь.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕРКВИ – ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ОБЩИНЫ

- Главная цель, которую я ставил перед собой, как только стал председателем армянской общины, это строительство армянской церкви. Слава Богу, эта цель достигнутаблагодаря нашим соотечественникам, и в Уфе началось строительство, - говорит Аркади. – Армения – первое в мире, согласно армянской историографии, христианское государство, еще в 301 году принявшее религию Иисуса Христа и ассоциируемое по настоящее время исключительно с ней. Армянская апостольская церковь традиционно воспринималась как сохранитель традиций армянского народа и защитник самого его существования.

Аркади уверен, что церковь является объединяющей структурой, при наличии которой шаги по сохранению армянства станут более действенными и эффективными.

Аркади уверен, что церковь является объединяющей структурой, при наличии которой шаги по сохранению армянства станут более действенными и эффективными.

Фундамент будущей Церкви Пресвятой Богородицы освятили 18 февраля 2019 года. Церемонию возглавил глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви, Архиепископ Езрас. Закладные камни установило духовенство вместе с представителями национальной диаспоры.

Храм возведут на пожертвования соотечественников в уфимском Затоне в деревне Вавилово. Облицовывать здание будут специально привезенным из Армении туфом.

ОСНОВАЛИ ФУТБОЛЬНУЮ КОМАНДУ «АРАРАТ»

Также председатель республиканского отделения Союза армян России рассказал «Комсомолке» о футбольном клубе «Арарат».

- Наша команда перспективная и интернациональная. Есть и местные ребята, и приезжие. Бок о бок играют футболисты из Армении, а также ребята, родившиеся в Уфе, в Башкирии. Это отличный сплав опыта и молодости. Многие выступали за уфимские коллективы «БИС-Динамо» и «Уфа-молодежная». Тренирует команду перспективный специалист – Артак Микаелян.

Со слов Аркади, они всегда настраиваются только на победу, иначе – какой смысл создавать команду. На логотипе команды «Арарат» присутствуют армянский и башкирский флаги, а также курай.

- Мы хотим этим сказать, что существует крепкая дружба между нашими народами. Мы здесь родились, здесь живем, - подытожил Аркади.