«Нас обманули, сказали – нелетная погода»: пассажир об экстренной посадке самолета в Уфе

В уфимском аэропорту экстренно приземлился самолет Як-42 авиакомпании «Красавиа», который не смог долететь до Нижневартовска. Практически сразу же после взлета обнаружилась поломка – полностью отказал третий двигатель. Чтобы не подвергать жизнь пассажиров опасности, экипаж принял решение вернуться обратно.

Интересно, что до самого последнего этапа никто из людей даже не догадывался, что с самолетом что-то не так. Как рассказал один из пассажиров, обо всем они узнали только на земле, поэтому никакой паники и волнения в салоне не было.

- Нас обманули. Экипаж сказал, погода нелетная и возвращаемся назад. На самом деле двигатель отказал, два часа просто летали, пока топливо не закончится. Когда приземлились, столько скорых, пожарных, полицейских. После этого сообщили, что произошло, - поделился один из пассажиров в своих соцсетях.

Напомним, что на борту самолета находились 73 пассажира, включая трех детей, и восемь членов экипажа. Никто не пострадал, приземление прошло в штатном режиме. В скором времени для людей найдут другой самолет, чтобы они могли долететь до Нижневартовска.