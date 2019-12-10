2019-12-11T00:16:51+03:00
Происшествия

«Нас обманули, сказали – нелетная погода»: пассажир об экстренной посадке самолета в Уфе

Пассажиры узнали о произошедшем только после приземления.
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В уфимском аэропорту экстренно приземлился самолет Як-42 авиакомпании «Красавиа», который не смог долететь до Нижневартовска. Практически сразу же после взлета обнаружилась поломка – полностью отказал третий двигатель. Чтобы не подвергать жизнь пассажиров опасности, экипаж принял решение вернуться обратно.

Интересно, что до самого последнего этапа никто из людей даже не догадывался, что с самолетом что-то не так. Как рассказал один из пассажиров, обо всем они узнали только на земле, поэтому никакой паники и волнения в салоне не было.

- Нас обманули. Экипаж сказал, погода нелетная и возвращаемся назад. На самом деле двигатель отказал, два часа просто летали, пока топливо не закончится. Когда приземлились, столько скорых, пожарных, полицейских. После этого сообщили, что произошло, - поделился один из пассажиров в своих соцсетях.

Напомним, что на борту самолета находились 73 пассажира, включая трех детей, и восемь членов экипажа. Никто не пострадал, приземление прошло в штатном режиме. В скором времени для людей найдут другой самолет, чтобы они могли долететь до Нижневартовска.

Комментарий пассажира аварийного самолета Уфа-Нижневартовск // 11.12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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