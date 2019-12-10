2019-12-10T16:00:13+03:00
Общество

В Уфе зажгли уникальную новогоднюю иллюминацию от итальянского мастера

Всего в городе разместили четыре красочные инсталляции
Рустем АХУНОВ
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Вечером 9 декабря в Уфе торжественно зажгли новогоднюю иллюминацию от итальянского мастера Валерио Фести.

Напомним, впервые о том, что новогоднее настроение в Уфе и Стерлитамаке будут создавать итальянские мастера стало известно еще 1 декабря. Глава республики Радий Хабиров объяснил, что некое «крупное предприятие» полностью оплатит работу итальянских специалистов и стоимость украшений. Ранее итальянские мастера уже устраивали новогодние шоу в Париже, Стамбуле, Москве, Казани и других крупных городах.

Фото: Рустем АХУНОВ

По задумке Валерио Фести, в Уфе размещены четыре иллюминации в виде световых арок – на площади Ленина, перед Дворцом Орджоникидзе, пересечении улиц Пушкина и Ленина и у входа в парке Ленина. Итальянец объяснил уфимцам, что будет, если человек пройдет через каждые из четырех световых ворот.

Фото: Рустем АХУНОВ

- Они создают контур периметра светящегося городка, который возникает на время новогодних праздников. Эта задумка означает вход в чистое и приятное пространство. Дети могут пройти через них одни, а взрослым нужно обязательно проходить через ворота с детьми. Чтобы усилить праздничный эффект и стать добрее и счастливее, необходимо пройти через все четыре двери, - рассказал мастер о необычных свойствах своих творений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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