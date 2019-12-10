2019-12-10T13:08:31+03:00
Политика

Глава Башкирии обратился с ежегодным посланием к депутатам Курултая

Радий Хабиров озвучил успехи своей команды за прошедший год
Павел КРАЙНОВ
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Главный политический монолог года прозвучал в уфимском Конгресс-холле «Торатау»Главный политический монолог года прозвучал в уфимском Конгресс-холле «Торатау»
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10 декабря глава Башкирии Радий Хабиров озвучил ежегодное послание депутатам башкирского парламента. Второй год подряд в Конгресс-холле «Торатау», помимо самих парламентариев, собрались также члены регионального правительства, главы городов и районов, представители федеральных органов власти, спортсмены, общественные деятели, бизнесмены и почетные гости. В их присутствии руководитель региона отчитался об успехах своей команды за прошедший год и озвучил планы на ближайшее будущее.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

В самом начале часового монолога Радий Хабиров сделал сенсационное заявление – назвал главную проблему Башкирии:

- Когда год назад я вернулся в республику и стал оценивать ситуацию, то понял, что наши проблемы не в медицине, не в ЖКХ. Главная беда – разобщенность, отсутствие единства. Несмотря на обычаи предков, я не увидел сплоченности в обществе. Был неоправданный пессимизм, неверие в собственные силы.

Также глава республики пообещал, что его управленческая команда будет работать на пределе возможностей, чтобы реализовать амбициозные планы. Выразив благодарность жителям Башкирии, которые поддержали его на выборах главы республики в сентябре 2019 года, он задался вопросом сплоченности жителей региона:

- Консолидации нам пришлось учиться без раскачки. Практически во время оглашения прошлогоднего послания, начал гореть карьер в Сибае. Маленький город не смог бы в одиночку справиться с этой проблемой. Мы навалились на нее всем миром.

Следующей темой, которую поднял Хабиров, стала экономика. Были озвучены успехи, которые удалось достичь за последний год: это и рост инвестиций в республику на 15%, и запуск нескольких амбициозных проектов в промышленности и сельском хозяйстве, и создание особой экономической зоны в Ишимбае и Салавате.

ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ И СУДЬБА КУШТАУ

В ходе оглашения послания депутатам Курултая, были затронуты и те вопросы, которые, по его мнению, еще далеки от разрешения. Среди этих проблем называется медицина и здравоохранение, создание рабочих мест и возвращение домой вахтовиков. Также глава потребовал от чиновников представить план по возрождению речного пароходства в Башкирии:

- Наша открытость – не временная тактика и не предвыборная стратегия. Я прошу, иногда просто заставляю своих коллег разговаривать с людьми. Потому что по-другому сейчас нельзя. Мы в этом уже не раз убеждались. Я и сам стараюсь подавать им пример такой открытости.

В этой части речи было подчеркнуто: судьба шихана Куштау решена окончательно и бесповоротно.

- Куштау будет разработан. Я никогда не соглашусь оставить без работы тысячи людей. Бесполезно пытаться меня ломать, выкручивать руки, подкупать журналистов и националистов, - подчеркнул глава республики.

О МЕДИЦИНЕ

Немало времени в своем послании депутатам Курултая глава Башкирии уделил проблемам медицины и здоровья. Помимо планов по строительству больниц и поликлиник Радий Хабиров озвучил и успехи башкирских властей по снижению смертности:

- Самое главное, что с начала года существенно снизилась смертность от болезней системы кровообращения и впервые за многие годы – от онкологии. Мы начали материально поощрять врачей, которые выявляют у пациентов рак на ранней стадии. Только с начала года это удалось сделать более чем в 3 тысячах случаев. Мы также добились снижения смертности в результате ДТП, гибели на воде, суицидов, отравления алкогольным суррогатом. Фактически – спасли за год 2 600 жизней.

В завершении своего послания депутатам Курултая руководитель региона озвучил многочисленные планы правительства республики по улучшению качества жизни, затронул вопросы развития культуры и образования, поделился амбициозными проектами в транспортной сфере.

Еще одно громкое заявление касалось планов республики по празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В честь этого события совсем скоро на Советской площади в Уфе появится памятник легендарному генералу Минигали Шаймуратову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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