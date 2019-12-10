«Салават Юлаев» уходит на перерыв на победной ноте

С конца ноября не все спокойно в уфимском хоккейном королевстве Николая Цулыгина. 28 ноября «юлаевцы» проиграли в Челябинске со счетом 4:2 худшей команде «Востока», а в самом матче травмировались два ключевых нападающих - Теему Хартикайнен и Петр Хохряков. Позже выяснилось, что форварды не выйдут на лед как минимум до Нового года. Масла в огонь также добавил капитан команды Григорий Панин, которого за нарушение дисквалифицировали на две игры.

После той роковой игры главный тренер уфимской команды начал искать замену нападающим. Вместо финна, который своими габаритами и умелой игрой буквально проталкивает шайбу в ворота, в первой тройке заиграл молодой Родион Амиров. Также места в основе получили молодые товарищи Амирова – Алексей Пустозеров и Данил Алалыкин.

Проиграв подряд «Трактору», «Магнитке» и «Йокериту», «Салават» на льду «Уфы. Матч закончился с боевым хоккейным счетом – 5:2. Здесь отличились звенья Кадейкина и легионеров.

Далее «Салават Юлаев» вновь постигла неудача – в ответном матче с «Магниткой» уфимский клуб уступил в серии буллитов. В основное время ворота олимпийского чемпиона Василия Кошечкина смог поразить лишь Александр Кадейкин. Однако для победы этого осталось недостаточно – гости быстро отыгрались и оказались сильнее в послематчевых бросках.

В завершающей игре перед перерывом в чемпионате «юлаевцы» вновь остались без ключевого хоккеиста – на этот раз матч пропустил финн Сакари Маннинен. В итоге матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Салавата Юлаева» - забивали Гиматов и Владислав Картаев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сейчас команда уходит на перерыв, связанный с проведением Кубка первого канала. В сборную России вызвали Никиту Сошникова и защитника Артема Сергеева. Вполне вероятно, что защищать цвета сборной Финляндии Юлаев» проведет на домашнем льду против «Сибири».