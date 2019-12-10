2019-12-10T10:36:53+03:00
Происшествия

В Башкирии задержали оптового продавца стероидов, который испытывал их на себе

Молодой человек организовал лабораторию по производству прямо в своем гараже
Рустем АХУНОВ
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Молодой человек продавал стероиды по всей стране Фото: МВД РФМолодой человек продавал стероиды по всей стране Фото: МВД РФ
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Безработный житель Башкирии организовал подпольный бизнес по производству стероидов в Ишимбае, которые испытал на самом себе.

Как сообщили в МВД по России, хитроумный жулик организовал полный цикл производства запрещенных веществ для атлетов, которые хотят набрать мышечную массу в кратчайшие сроки. Ингредиенты для своего криминального бизнеса он заказывал в Китае и России, а после смешивал их в кустарных условиях – прямо в грязном гараже. Впрочем, это нисколько не смущало покупателей запретных веществ – их заказывали клиенты со всей России. Более того, произведенное вещество горе-бизнесмен испытывал прямо на себе. Но, судя по щуплому внешнему виду парня, качеством его товар не отличался. Сбывал таблетки и ампулы молодой человек через собственный интернет-магазин.

Всего в гараже и по месту жительства парня стражи порядка изъяли порядка 14 килограммов стероидов в виде таблеток и внутримышечных инъекций. Также у него обнаружили упаковочный материал, наклейки и пустые флаконы для сильнодействующих веществ.

- По признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» возбуждено уголовное дело. Фигурант дела находится под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается, - прокомментировали ситуацию в МВД России.

В Башкирии задержали производителя стероидов, который испытывал их на себе //10.12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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