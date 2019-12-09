2019-12-09T13:15:24+03:00
Общество

В Уфе пожилой женщине выдали часть пенсии печеньем

Дочь уфимки обратилась с жалобой в администрацию города
Эльвина АПАРИНА
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Со слов дочери, она намерена до последнего разобраться с этим, поскольку ее пожилой матери стало плохо после такого случая.Со слов дочери, она намерена до последнего разобраться с этим, поскольку ее пожилой матери стало плохо после такого случая.
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Необычная жалоба поступила накануне в уфимскую администрацию от Татьяны Курочикной, чьей матери выдали часть пенсии печеньем.

Оказалось, что пожилая пенсионерка, проживающая на улице Бабушкина в Уфе, получает пенсию на дому. В день пенсии к ней пришел почтальон, которая отдала женщине основную часть положенной суммы. У сотрудника почты при себе не оказалось мелочи, а именно 27 рублей. Тогда сотрудница предложила купить пенсионерке печенье на сдачу, как раз на эти 27 рублей.

Женщина согласилась и купила это угощение к чаю, а потом рассказала эту историю своей дочери. Разъяренная дочь связалась с пенсионным фондом, где к новости отнеслись равнодушно, и она решила обратиться в мэрию.

- 5 декабря пенсионеру выдали часть пенсии печеньем. 27 рублей не дали, а дали пачку печенья. Почтальон сообщила, что на почте ей так велели. В пенсионном фонде отнеслись к этой информации равнодушно, сказали, мол, звоните на почту, там тоже всем все равно, полчаса меня переключали туда-сюда. Прошу разобраться, спасибо! – написала Татьяна на сайте администрации города.

В мэрии обещали разобраться в инциденте и крайним сроком ответа назвали дату 31 декабря. Со слов дочери, она намерена до последнего разобраться с этим, поскольку ее пожилой матери стало плохо после такого случая.

В «Почте России», в свою очередь, прокомментировали, что их сотрудники выдают пенсию «строго денежными средствами». В ведомстве подтвердили, что почтальоны действительно могут доставлять гражданам продукты питания, но приобретение этих товаров дело добровольное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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