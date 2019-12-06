Житель Башкирии кастрировал себя после того, как расчленил и утопил своего брата

Пока вся Россия обсуждает жестокую историю убийства и расчленения историком Соколовым своей возлюбленной аспирантки, а также шокирующее признание пожизненно осужденного бывшего полицейского Олега Тэна, как он отрезал грудь молоденькой студентке, выяснились подробности не менее кровавой расправы жителя Башкирии над своим двоюродным братом. Все произошло еще два года назад в небольшом поселке в Ленинградской области, но показания убийца дал следователям только на днях.

«ТЫКАЛ ИГОЛКОЙ ЩЕКУ, ПОДПАЛИВАЛ ПЯТКУ»

В мае 2017 года волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» участвовали в поисках 32-летнего Эмиля С. из небольшого городка Мурино в Ленинградской области (здесь и далее имена изменены – ред.). О пропаже молодого мужчины сообщил его двоюродный брат – 34-летний Артем С.: мужчина рассказал, что в последний раз видел родственника 25 мая, после чего тот пропал без вести. Поиски совместно с полицейскими не увенчались успехом, а сам заявитель вскоре уехал в Салават, а спустя два года пришел к следователям и рассказал, что это он убил и расчленил своего брата, а потом утопил тело в водоеме.

Как сообщает «Фонтанка», в мае Артем приехал к брату в гости в Мурино. В тот роковой день мужчины с самого утра распивали водку, а к вечеру задушевные беседы переросли в скандал. Артем злился, что его родственник нигде не работает и постоянно просит у него деньги на выпивку. В какой-то момент Артем лег спать , а когда проснулся, увидел своего брата с молотком в руках (позже в показаниях Артем скажет, что брат сам упал на кувалду и разбил голову). Вырвав молоток из рук нападавшего, мужчина оглушил Эмиля, а когда тот упал замертво, перетащил его тело в ванную и начал кромсать. Тыкал иголкой щеку и подпаливал зажигалкой пятку, чтобы удостовериться – а точно ли мертв. А потом достал кухонный нож и начал расчленять тело любимого брата, доставать внутренности и спускать в унитаз.

- Когда система засорилась, пришлось резать помельче. Полчаса не мог оторвать голову от позвоночника. Воспользовался болгаркой, – цитирует признательные показания издание.

После, утопив части тела в ближайшем пожарном водоеме, Артем выждал несколько дней и написал заявление о пропаже брата, а позже, чтобы не вызывать подозрений, уехал в родной Салават и затаился.

Убитый молодой человек числился пропавшим без вести с 2017 года

Самое удивительное, что спустя какое-то время мужчину начала мучить совесть за содеянное, и, употребив наркотик, он собственноручно отрезал у себя тестикулы, и даже едва не умер от кровопотери, но скорая успела его откачать.

Два года Артем хранил страшную тайну, но 4 декабря все же не выдержал и пошел в местный следком, где чистосердечно признался в содеянном и рассказал все ужасающие подробности. Сейчас Артема под конвоем везут в Ленинградскую область, где и произошло преступление.

«В УНИВЕРСИТЕТЕ ВСЕГДА БЫЛ ДУШОЙ КОМПАНИИ»

Корреспондентам «КП-Уфа» удалось пообщаться со знакомыми Артема: они рассказали, что парень окончил факультет информатики, всегда отличался добрым и веселым нравом.

- Позитивный, открытый, душа компании. Всегда был готов поддержать разговор, учился только на отлично, - рассказал бывший одногруппник подозреваемого мужчины. - После окончания университета наши пути разошлись, и особо мы не общались. Это, конечно, все очень жутко. Никто из нас такого не ожидал от него...

На странице Артема в социальной сети - целый анамнез для психиатров. Среди увлечений - мечты о создании собственного концептуального авто, побывать в Америке и всю жизнь путешествовать. Предпочтения в кино - "качественные кровавые триллеры с вампирами". Любимые игры - "ролевые, чтобы адреналин кипел".

- Постоянно в поиске чего-то нового, доселе неизведанного, местами даже экстремального, - писал о себе Артем. Очевидно, что кровавую расправу мужчина тоже принял за "экстремальное увлечение", но это уже выяснят специалисты в ходе психолого-психиатрической экспертизы.

Что касается убитого, то пока о его жизни в Мурино практически ничего неизвестно. Знакомые мужчины до сегодняшнего дня даже не знали, что он уже давно мертв.

- Я думала, он до сих пор в розыске... В голове не укладывается просто. Что могу о нем сказать: работал раньше, был нормальным адекватным человеком, открытым, дружелюбным. Выпивал изредка, но чтобы в запой уходил - такого за ним не замечали, - поделилась знакомая Эмиля. - Ужасно это все, не могу поверить.

Получить комментарий в следственном комитете Башкирии относительно ситуации пока не удалось.