Ринат Рамазанов: «Назвались «Аргымаком», вот и скачем по планете - продвигаем башкирскую музыку в мировое пространство»

В 2019 году в Башкирии было немало юбилейных и памятных дат и практически во всех крупных праздничных мероприятиях, которые проходили как в республике, так и за ее пределами , неизменно принимала участие этно-рок группа «Аргымак. В ее репертуаре и оригинальные обработки башкирских народных песнен и кубаиров (сказаний), и эпосы, и авторские композиции. А народные башкирские инструменты - курай, думбыра, кубыз, кыл-кубыз дополнены традиционными инструментами рокеров - гитарами, клавишными и ударными, создавая неповторимый, уникальный колорит, который восхищает как поклонников рока, так и ценителей народной музыки. Не случайно народная артистка России Надежда Бабкина уже дважды приглашал «Аргымак» принять участие в своем масштабном фестивале-марафоне «Песни России»: этим летом он прошел и в Башкирии, а любители рока называют группу «башкирский Rammstein». В этом году «Аргымак» - флагман современной башкирской музыки и сама празднует круглую дату - десять лет со дня основания. За это время молодые, энергичные башкирские парни во главе с фронтменом, солистом и художественным руководителем Ринатом Рамазановым, сумели занять достойное место среди российских музыкантов, выбравших жанр этническая музыка и завоевать сердца тысяч поклонников из разных стран.

- Назвались «Аргымаком», вот и скачем по планете: с севера на юг, с запада на восток, - смеется фронтмен группы, имя которой дало старинное название породистых восточных верховых лошадей. - Были в Мексике, и в Лондоне, и в Париже, и в Вене, и во многих других странах - занимается продвижением башкирской музыки в мировое пространство.

33-летний лидер «аргымаков» Ринат Рамазанов вообще редко расстается с кураем, берет его с собой в любые поездки и не перестает восхищаться возможностями этого древнего народного инструмента.

- Курай - уникальный инструмент, - уверен Ринат. - Во время съемок и записи звука высоко-высоко в горах, где дует сильный ветер, звук любого инструмента улетучивается, курай записывали как в студийный микрофон. Действительно, курай - это музыка, рожденная ветром!

Во время недавнего визита в Австрию музыкант вместе с коллегами устроили веселый эксперимент - играли на курае на улице и предлагали прохожим попробовать извлечь хотя бы пару звуков из башкирской флейты. Видеоролик, который сняли музыканты, они выложили на страничке группы с соцсетях, чем очень позабавили подписчиков - европейцам курай оказался не по зубам. «Чтобы играть на курае, надо родится башкиром», - резюмируют "аргымаки ".

- Курай - мой путеводитель по жизни, - признается Ринат Рамазанов. - Иногда он заводит меня в такие удивительные места, побывав в которых моя жизнь перевернулась на 180 градусов!

В 2019 году «аргымаки» отмечают 10-летний юбилейФото: Мила КИЯН

КОРОЛЬ САУДОВСКОЙ АРАВИИ ПРИГЛАСИЛ НА АУДЕНЦИЮ

В марте «Аргымак» побывали в Саудовской Аравии, где она принимала участие в ежегодном «King Abdulaziz Camel Festival» - «Верблюжьи бега», который курирует Король страны Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд. В рамках фестиваля проходили соревнования «Вселенная кочевников», в котором приняли участие две тысячи человек из 98 стран мира. Флагман башкирского этно-рока - группа «Аргымак» наряду с танцевальным коллективом из Дагестана и казанскими артистами представляли Россию. В результате уфимцы стали обладателями одной из главных наград - Гран-при в номинациях «Этно-музыка» и «Этно-хит».

- Фестиваль проходит в пустыне, в 100 - 150 км от столицы Эр-Рияда. Это что-то вроде Олимпиады среди кочевников, включающей всевозможные игры, скачки, джигитовку, - рассказывает Ринат Рамазанов. - Цель фестиваля - сохранение исторического наследия и самобытных культур народов мира.

Каждый из участников «Вселенной кочевников» должен был представить пять концертных программ, каждая продолжительностью от 15 до 20 минут. Одним из самых ярких номеров стало исполнение знаменитой композиции на мелодию башкирской народной песни «Урал» - одного из коронных номеров группы, с которым она не раз завораживала публику, где бы она не звучала - хоть в Мексике, хоть во Франции. Выступление башкирских музыкантов в Аравийской пустыне настолько впечатлило гостей фестиваля, что им предложили устроить аудиенцию в королевском дворце - резиденции самого Сальмана бен Адель-Азиза Сауда. Но «Аргымак» и музыканты шоу барабанщиков «Splash», которые выступали вместе с группой, вынуждены были отказаться от столь почетного приглашения.

- Аудиенция была назначена на 24 марта, а 23 марта мы должны были выступать в Уфе, на концерте в честь 100-летия нашей республики, - пояснил Ринат Рамазанов. - Так что после фестиваля мы сели в самолет и уже утром в воскресенье были на репетиции в ГКЗ «Башкортостан».

Стоит отметить, что первоначально организаторы, в качестве которых выступили сразу три страны - Саудовская Аравия, Киргизия и Россия, планировали пригласить группу «Аргымак» на фестиваль в качестве гостей, но уфимские музыканты настояли на том, чтобы выступить в качестве рядовых участников. И в итоге получили не только Гран-при, но и солидный денежный приз - десять тысяч долларов, который потратили на обновление своей студии, записи новых песен и съемки клипа.

Солист и художественный руководитель группы «Аргымак» Ринат Рамазанов черпает вдохновение в башкирском эпосеФото: Мила КИЯН

СОЛИСТ СТАЛ ЗАСЛУЖЕННЫМ И ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ БАБИЧА

В свой юбилейный год «аргымаки» успели сделать очень много: кроме фестиваля в Саудовской Аравии выступили еще на нескольких международных опен-эйрах, в том числе и на уфимском «Сердце Евразии», спели на открытии Башкирского культурного центра в Москве, приняли участие в Днях башкирской культуры в Санкт-Петербурге, съездили в Финляндию на WOMEX (WORLD MUSIC EXPO), подготовили новую программу «Шоу, покорившее мир», а еще выиграли несколько два миллионных гранта на фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ» в Крыму за проекты, посвященные 100-летию республики Башкортостан.

- Вообще-то, у нас было четыре проекта - и все очень понравились, но нас попросили выбрать два, сказали, что их не поймут, если башкирам достанутся четыре гранта из двенадцати, предназначенных выделенных на музыкальные проекты, - вспоминает Ринат.

В итоге «Аргымак» получил гранты на проведение «Кумыс-феста» и лазерного кибер-шоу «Эра Урала», которые планирует осуществить в следующем году.

- Эмоции переполняют! Мы искренне верили, что в наши юбилейные проекты 100-летию республики не могут не выиграть, - делится солист группы. - Я призываю создавать новые проекты и реализовывать их на благо республики и народа. Есть не только республиканские, но и федеральные возможности. Например, мы с молодежной делегацией из Башкирии выиграли пять грантов от Федерального агентства российской молодежи на общую сумму более трех миллионов рублей. Нужно действовать! Если человек живет с убеждением - от меня ничего не зависит, то так и будет по жизни. А меня учили, что одно искреннее намерение одного человека может свернуть горы, нужно только правильно желать.

К юбилею группы солист был удостоен звание «Заслуженного артист Республики Башкортостан» и стал лауреатом республиканской молодежной премии им. Шайхзады Бабича, которую в свое время получила Земфира Рамазанова, которую часто записывают в родственники музыканта, хотя они просто однофамильцы. Первую награду ему вручили на фестивале «Сердце Евразии», а вторую - в День Республики.

- Очень символично и бесценно получить в День Республики премию Бабича - он умел в двух словах заложить вечные ценности и делал это с огромной любовью к своей земле и своему народу, - прокомментировал Ринат.

Что касается самого музыканта, то он тоже настоящий патриот и искренне верит, что земля, на которой он родился, единственное место в мире, где он может реализовать свой творческий потенциал в полной мере.

- Эту землю нам дал Аллах, оставили предки. Мы из республики никуда не уедем, - обещает главный «аргымак», который, как и его коллеги, постоянно в движении: в декабре у группы начинается тур с новой программой по Башкирии, а затем они оправятся выступать в другие регионы. Кстати, цена билетов на эти концерты очень демократичная - 250-300 рублей. На следующий год у группы много планов, творческих идей и не все они связаны с музыкой.

- В 2018 году мы совместно с общественной организацией «Мы потомки Салавата» и Молодежным Курултаем башкир установили памятную стелу в каменную юрту национального героя башкир - Салавата Юлаева на месте сожженной деревни Текеево, где он родился. Юрта вошла в реестр внутренних туристических маршрутов России. Совместно с Государственным комитетом республики Башкирии по туризму мы разрабатываем «зеленый маршрут». Считаю, что в будущем, при поддержке правительства, он сможет стать одним из самых значимых исторических памятников и послужит стимулом для развития туристического потенциала республики.