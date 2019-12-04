Альшеевский район возглавил рейтинг смертности от рака в Башкирии

Болезни системы кровообращения (БСК) и новообразования — главные причины смертности в Башкирии, да и во всей России. Только за первое полугодие 2019 года от болезней сердца и сосудов в республике умерло почти 12 тысяч человек, а от рака — чуть больше 3,5 тысяч. Как изменить эту печальную статистику, обсудили в правительстве республики.

21 ДЕНЬ НА ДИАГНОЗ

С начала года в Башкирии наблюдается положительная динамика смертности как от онкологии, так и от болезней кровеносной системы. По словам министра здравоохранения республики Максима Забелина, смертность от новообразований упала на 6,2 процента.

В среднем по Башкирии от рака умирают 176,3 человека из 100 тысяч. Однако в некоторых районах эти цифры намного выше: в Альшеевском, например, почти в два раза - 291,5 человек на 100 тысяч. В «красную зону» по смертности от новообразований попали также Стерлибашевский, Шаранский, Нуримановский и Федровоский районы.

По словам министра здравоохранения Башкирии, чтобы сократить эти цифры, нужно решить проблему дефицита врачей-онкологов — их сейчас в регионе 221 - и укомплектовать медучреждения необходимым диагностическим оборудованием.

Первую проблему власти намереваются решить с помощью стимулирующих выплат для врачей дефицитных специальностей. Забелин уточнил, что 11 онкологов, устроившихся на работу с начала этого года, уже получили деньги от государства. Кроме того, выплаты предусмотрены за каждый впервые выявленный случай рака. Врачу, обнаружившему онкологию на ранней стадии, выплачивают дополнительно 5 тысяч рублей. С начала года такой бонус получили почти две тысячи специалистов.

Минздрав республики предложил и еще один способ снизить смертность от рака — изменить маршрутизацию пациентов со злокачественными новообразованиям. Они должны услышать точный диагноз максимум через 21 рабочий день после того, как врач заподозрил болезнь, а уже через 10 дней должно начаться лечение.

КАРДИОЛОГОВ ХВАТАЕТ НЕ ВСЕМ

Хотя смертность от болезней кровеносной системы в Башкирии упала почти на 15 процентов по сравнению с началом года, снизить ее до целевых показателей власти пока не смогли.

Хуже всего обстоят дела в Нуримановском районе, где от болезней системы кровообращения умирают 732,1 человека из 100 тысяч, при том что средний показатель по республике — 537,1 человека. Кстати, этот же район в печальной пятерке по смертности от рака. Глава Башкирии Радий Хабиров обратил на этот факт внимание коллег.

- Если это сезонное, просто в этом году такая цепь случайностей — это одна история. Если же в этом есть какая-то закономерность, может, попросить наш кардиоцентр, пусть пару-тройку врачей отправит туда на 2-3 дня, - предложил Хабиров.

Удручающе выглядит статистика смертности от БСК и в ряде других районов: в Федровоском, Кугарчинском, Стерлибашевском и Белорецком. Везде — больше 600 человек на 100 тысяч населения.

Смертность от болезней кровеносной системы в Башкирии с начала года упала на 15 процентов, но снизить ее до целевых показателей власти пока не смоглиФото: Александр ГЛУЗ

Причины все те же — низкий уровень выявления проблем с сердцем и сосудами на ранних стадиях, нехватка медицинского персонала и оборудования. При этом обеспеченность кардиологами в Башкирии выше, чем в среднем по России, — 0,9 на 10 тысяч населения. Однако есть районы, где таких специалистов не хватает, например, в Благовещенском, Кигинском, Кушнаренковском, Татышлинском, Благоварском и других.

Чтобы к 2020 году сократить смертность от БСК, в минздраве хотят реализовать принцип «свободной операционной» для Уфы и близлежащих районов. Кроме того, власти намерены наладить работу первичного сосудистого отделения (ПСО) в Белорецке, дооснастить ангиографом ПСО в Сибайской больнице и открыть сосудистый центр в Октябрьском. В планах также создание центров антикоагулянтной терапии, льготное обеспечение лекарствами больных с нестабильной стенокардией, перенёсших инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения, развитие персонализированной цифровой медицины — дистанционный мониторинг артериального давления и ЭКГ.

- У нас идет падение смертности от БСК и злокачественных новообразований. Это очень важно. И это большой труд. По целевым показателям дожимайте этот вопрос, чтобы мы не краснели, - напутствовал министра здравоохранения Хабиров.