Как уфимке выбрать качественную шубу, и что делать, если вы приобрели подделку

Зима в Башкирии уже вступила в свои законные права, и модницы штурмуют меховые салоны в поисках самой красивой и модной шубы. Вот только, к сожалению, на рынке меха встречается много подделок, которые не отличить от настоящих. Согласитесь, обидно ведь приобрести норковую шубу за 150 тысяч, а потом узнать, что это кролик? Поэтому отправляясь в магазин, нужно учитывать множество факторов. Корреспондент «Новостей региона» расскажет, как выбрать качественную шубу.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ МЕХ НОРКИ

Норковая шуба – самая популярная среди всех видов шуб. Норка относится к высшей категории ценных мехов наравне с соболем, рысью, шиншиллой и отличается повышенной износостойкостью. Шуба из норки носится не менее 6-8 зим, а может прослужить и 10-14 сезонов.

В основном, норку любят за красоту и долговечность, но качество ее разнится, также как и цена. Шубы шьют из разных частей шкурок: например, из спинки они дороже, из лобиков и животов дешевле.

Оцениваем мех самостоятельно:

1. Оцениваем на ощупь.

Хороший качественный мех на ощупь гладкий и мягкий. Ворсинки должны возвращаться в прежнее положение, когда вы проводите по нему рукой, немного колется. От кролика его отличить очень легко – его мех более мягкий и не колется.

2. Смотрим на подшерсток.

Норка бывает зимней и летней. Зимняя обладает более густым подшерстком, в ней теплее, а стоит она дешевле. Летняя норка имеет более гладкий ровный и блестящий вид, подшерсток меньше, а стоит она дороже.

3. Проверяем мездру.

Мездра – это нижняя часть шкурки. Она говорит о возрасте. Выбирайте только изделия и шкурки со светлой эластичной мездрой. Темная, коричневая — свидетельствует о старости меха.

4. Оцениваем визуально.

Посмотрите на шубу или шкурку в целом. Мех должен быть однородным, ровным. Мех со спинки — более плотный и гладкий. Лобики, животики и другие части шкурки менее долговечны и красивы, но при этом они существенно дешевле.

Важно: В изделии из спинок абсолютно не видно стыков и подшерстка. Оно производит впечатление литой шкурки. Шубка из частей выглядит, как будто сшита из маленьких полукругов, на вид – волнистая.

КАК НЕ КУПИТЬ КРОЛИКА ВМЕСТО НОРКИ

Отличить кролика от норки можно на глаз. Мех кролика мягкий и пушистый и практически не имеет подшерстка. Посмотрите на цвет. Кролик – одноцветный, а норка имеет мелкие белые волоски. Сама шубка не «играет» на солнце и у нее нет блеска. Далее тестируем на ощупь – кролик намного мягче норки.

ОТЛИЧАЕМ ХОРОШУЮ НОРКОВУЮ ШУБУ

Хорошая норковая шуба выглядит дорого и богато. Качество видно во всем: покрой, пошив, детали и уровень самого меха. Шуба должна быть сшита из цельных пластин, из спинок. Это самый износостойкий и красивый вариант.

Иногда шубу шьют в роспуск. Для такой технологии шкурки режутся «в елочку» и сшиваются обратно. С одной стороны, шубка имеет как бы летящий силуэт, но, с другой, само изделие менее долговечно. При некачественном пошиве борозды могут появиться уже после первого сезона. Выбирая такую модель, особое внимание уделяйте качеству швов.

Хорошая шуба должна быть сшита добротно: никаких торчащих ниток, полураспущенных швов. Швы вообще не должны быть видны. Обратите внимание, на качество подкладки – она должна быть выполнена из качественной плотной ткани. Ведь шубу покупают на долгие годы, и подкладка не должна износиться раньше времени.

Обратите внимание на фасон. Супермодный пошив может выглядеть устаревшим через один-два сезона. Если вы не планируете менять шубу часто, отдайте предпочтение классике.

ПРОВЕРЯЕМ ТОВАР (ПОДВЕРСТКА)

1. Подуйте на ворс и потрогайте руками всю поверхность. Заломов не должно быть, они приведут к быстрому износу;

2. Подергайте волоски – в руках ничего не должно остаться, а мех должен быстро вернуться в прежнее положение;

3. Обратите внимание на внешний вид, цвет должен быть одинаковым по всему изделию;

4. Проведите по шубе белой салфеткой или платочком. Они должны остаться чистыми. Так можно проверить, окрашен мех или нет;

5. Понюхайте шубу: никаких химических запахов быть не должно. Также вы не должны почувствовать запаха протухшего животного жира, это показатель нарушения технологического процесса;

6. Посмотрите швы, они должны быть крепкими и прочными;

10. Изучите этикетку. На ней должен присутствовать серийный номер и страна происхождения меха, адрес производителя и другие контакты.

ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ЖЕ КУПИЛИ ПОДДЕЛКУ

Роман Петров, адвокат:

Если вы обнаружили, что ваша норковая шуба на самом деле не норковая, и вы хотите ее вернуть/поменять в меховом салоне, то сначала нужно попробовать решить вопрос мирно. Попробуйте обратиться в магазин, объяснить ситуацию и выставить требование. Если же владелец бутика отказывается решать вопрос мирным путем, придется составлять досудебную претензию в письменном виде по закону и защите прав потребителей.

В претензии нужно обязательно указать, где вы купили шубу. Только вот часто бывает такое, что магазин принадлежит одному владельцу, на стенде внутри магазина написано другое ИП, в чеке – вообще третье предприятие, не совпадающее с первыми двумя. Поэтому нужно посмотреть на сайте налоговой вывеску ООО или ИП, найти адрес организации и уже на него направить претензию. После этого можно обращаться к мировому судье, если стоимость шубы не дороже 50 тысяч рублей. Если более 50 - то в районный суд по месту жительства. По закону защиты прав потребителей нужно выставить требование, при этом покупатель может выбрать: вернуть магазину товар или забрать деньги, или же просто снизить стоимость товара. Также можно потребовать замену на аналогичный товар – если предлагают товар дешевле, чем вы приобрели, то магазин должен вернуть разницу, если же дороже, то доплата – с вашей стороны.