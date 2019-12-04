Уфимский адвокат Роман Петров: «Главная наша проблема – отсутствие правовой культуры»

На днях уютный пресс-центр «Комсомольской правды – Уфа» посетил один из самых известных адвокатов Башкирии Роман Петров. Давний друг «Комсомолки» поделился тонкостями своего ремесла, вспомнил самое интересное дело из своей практики, и дал несколько советов, как жителям республики защитить свои права.

О РАБОТЕ И УСПЕХАХ

Первый вопрос, который мы задали Роману – можно ли вообще быть успешным адвокатом в Башкирии? Ведь в нашем обществе бытует стереотип, согласно которому, все самые востребованные представители этой профессии живут и работают в столицах.

- Есть хороший американский фильм с Алеком Болдуином, где он говорит: «Наша задача – помогать людям. Это очень хорошо, но мы не должны забывать и о себе». Кино, правда, не про адвокатов, но все же, - шутит Роман Петров.- Мне вот кажется, что, в первую очередь, нужно понимать, к чему ты идешь и чего хочешь.

Он отмечает, что в работе адвоката важны баланс и равновесие. Ведь они живут в постоянном напряжении - порой, даже спать удается урывками.

- Как правило, адвокаты себя не рекламируют свои услуги. Более того, по закону им даже запрещено это делать. В основном, к нам идут по «сарафанному радио». Поэтому, я считаю, что успешный адвокат – это тот, о котором говорят. Если люди часто к тебе обращаются, значит, можешь считать себя успешным, - говорит Роман.

КАРЬЕРА И СТРЕСС

Прежде чем о нем заговорили, он прошел довольно длинный и тернистый карьерный путь. Адвокатской практикой он занимается с 2011 года, а до этого долгое время работал на различных предприятиях в качестве юриста и даже замдиректора.

- Есть у меня и опыт работы в СМИ. Несколько месяцев я проработал в «Комсомолке», мой кабинет был рядом с пресс-центром, - с улыбкой вспоминает адвокат. – С тех пор, кстати, я не смотрю телевизор и не читаю газет – пресытился.

Что касается свободного времени, то у нашего собеседника его совсем немного. Чтобы провести время с семьей, приходится уезжать куда-то за пределы Уфы. Все-таки график работы у адвоката довольно жесткий – каждый день расписан по минутам.

- Как говорил кто-то из французских классиков, дом адвоката не является для него местом отдыха или крепостью, защищающей его от навязчивых клиентов, - смеется Роман.

Он отмечает, что телефон буквально разрывается от звонков и днем и ночью, и нет гарантии, что кто-нибудь не нагрянет со своими вопросами прямо домой. И отказать он не может.

- Есть такие моменты, что по уголовным делам адвокат отказывать права не имеет. Принял поручение от клиента и все – что бы там не происходило, ты обязан его качественно и профессионально исполнять, - подчеркнул адвокат.

Долгое время Роман Петров работал юристом в системе ЖКХ Уфы и даже занимал пост руководителя юридического отдела организации, которая сейчас называется МУП ЕРКЦ города Уфы.

- Сразу после института я длительное время проходил производственную практику в правоохранительных органах, в отделе по борьбе с организованной преступностью. Примерив на себя роль помощника следователя, я понял, что надеть погоны и дать присягу – я не хочу. Но свой долг Родине все-таки отдал – отслужил в армии, был там офицером.

Роман Петров уверен - лучшее место для отдыха, где еще не побывал

ОБ ОТДЫХЕ И ДОСУГЕ

Как мы уже отметили, Роман Петров работает по крайне непростому графику. Чтобы не «перегореть» на работе, он старается чаще выбираться на отдых. В основном, в теплые края и за границу. Так какие же любимые места отдыха успешного адвоката из Уфы?

- Самые любимые – это те, в которых я еще не был, - с улыбкой говорит Роман. – А вообще, сейчас везде хорошие ценовые предложения, можно недорого улететь практически куда угодно. Хочу вот еще что сказать: обязательно надо переключаться. Когда ты дома, это сделать не реально. Вот поэтому мы с женой время от времени срываемся куда-нибудь.

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Как мы уже выяснили, адвокат настолько успешен, насколько часто к нему обращаются за помощью. Но областей российского права достаточно много, и в каждой из них свои мастера, специализирующиеся на чем-то конкретном. Для Романа Петрова нет практически ни одного чуждого направления.

- Моя изначальная база, которую я приобрел еще в нашем Институте права – правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности. Когда мы поступали, в далеком 1992 году, нас поначалу вел ныне покойный Марк Семенович Орданский, затем эстафета перешла к Радию Фаритовичу Хабирову, - вспоминает Роман Петров. – У нас были очень хорошие учителя – люди, которые вдохновляли.

Как подчеркивает адвокат, их обучали так, чтобы каждый из будущих юристов стал универсальным специалистом. Именно это и повлияло на его решение в определенный момент уйти в адвокатуру.

- Почему я стал таким многостаночником? Взять хотя бы экзамен на адвоката. Он же должен одинаково хорошо ответить на вопросы в области уголовного права, уголовного процесса, гражданского, и даже международного частного права. Говорить, что вот, мол, я адвокат только по тем или иным делам – это они сами себя загоняют в рамки. Надо развиваться, - отмечает Роман.

По его словам, в этом отношении помогает Адвокатская палата Башкирии - она постоянно проводит всевозможные обучающие семинары для своих членов.

- Тем не менее, основная моя специализация – это имущественные и хозяйственные споры, экономические преступления и вопросы банкротства. Есть у меня и опыт работы арбитражным управляющим – статус я получил еще в 1999 году и пять лет, пока действовала лицензия, активно работал в этой сфере, - говорит адвокат.

Адвокат Роман Петров советует по спорным вопросам консультироваться со специалистамиФото: Рустем АХУНОВ

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

К сожалению, в последнее время в Башкирии все чаще появляются всевозможные организации, которые обещают своим вкладчикам баснословные прибыли в кратчайшие сроки. Хуже всего, что жители республики покупаются на броскую рекламу и несут туда едва ли не последние сбережения. Мы поинтересовались у адвоката, как не стать жертвой подобных «дельцов».

- Нужно постоянно консультироваться у юристов и адвокатов. У нас есть и бесплатная юридическая помощь, в том числе в Адвокатской палате республики каждое 20-е число проходит День бесплатной юридической помощи. Многие юристы консультируют на общественных началах, особенно это актуально для малоимущих граждан. В Институте права БашГУ есть Юридическая клиника, где также бесплатно могут проконсультировать, - говорит Роман Петров.

По его словам, если есть возможность, не стоит жалеть денег на консультации специалистов.

- Ну заплати ты 500 – 1000 рублей, зато сэкономишь гораздо больше. Как узнать, что юрист нормальный? Опять же, спросить знакомых. Если человек не уверен, что юрист ему правильно подсказал, то можно обратиться к пяти юристам. Консультироваться нужно не после того, как отдал деньги мошенникам, а до того, - подчеркнул адвокат.

Роман Петров считает, что главная проблема в истории с финансовыми пирамидами и тому подобными случаями – отсутствие правовой культуры. Попытался он, и раскрыть причины, по которым наши соотечественники вновь попадаются на удочку мошенников. И это несмотря на то, что в начале 1990-х годов многие из них уже проходили нечто подобное.

- Во-первых, сейчас технологии развиваются быстрее, и все это подается уже в более красивой упаковке. Во-вторых, это свойство человеческой натуры – люди хотят быстрого обогащения. Причем, четко просчитать риски, может только определенная категория граждан. Как правило, это люди, которые работают с финансами и знают что это такое. Поэтому, надо все-таки всегда консультироваться, - подытожил адвокат.