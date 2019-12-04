2019-12-04T13:22:30+03:00
Общество

На праздничном открытии «Галамарта» в Уфе главный подарок – телевизор!

7-го декабря в Уфе состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт».
Поделиться:
Изменить размер текста:

В этот день посетители смогут приобрести товары по ШОК-ценам (подушка всего за 99 рублей!) и принять участие в веселых конкурсах. Кроме того, будут и подарки, главные из которых – сертификаты на 10 000 и 20 000 рублей, а также телевизор с диагональю 50 дюймов! Адрес магазина: г. Уфа, ТРЦ «АкварИн», ул. Ферина, 29.

Больше товаров для дома, хороших и разных, и желательно по ШОК-ценам! Только в «Галамарте» и только 7-го декабря стиральный порошок LOSK или подушку можно будет приобрести всего за 99 рублей, электрический чайник – за 199 рублей, сушилку для белья – за 249 рублей, а литую сковороду – за 319 рублей.

А в 18.00 будет возможность получить отличные подарки, главные из которых – сертификаты на 10 000 и 20 000 рублей, а также телевизор с диагональю 50 дюймов! Чтобы встретить Новый год «в высокой четкости».

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома: инструменты, бытовую технику, посуду, игрушки, текстиль и многое другое. Все необходимое теперь в одном месте и по очень приятным ценам! Кроме того, здесь каждый день действуют акции, скидки и распродажи.

Адрес магазина: г. Уфа, ТРЦ «АкварИн», ул. Ферина, 29.

Часы работы: 10.00-22.00

Праздничное открытие: 7 декабря с 10.00 до 18.00

www.galamart.ru

Информация об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.galamart.ru. Акция действует с 07.12.2019 г. по 07.12.2019 г. На правах рекламы Фото предоставлены ООО «Галамарт».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Она для них чужая тетя!»: бывшая наркоманка хочет забрать дочек-двойняшек из приемной семьи
Приемная мама Ольга Куприянова не хочет отдавать шестилетних девочек в руки незнакомой женщине. Родная мать говорит, что в ней проснулись материнские чувства. Кому верите в этой истории вы?
Новости 24
В Калтасинском районе Башкирии построят школу искусств
В Башкирии осталось только одно госучреждение, помогающее бездомным
Стала известна личность 15-летней девушки из Башкирии, которая забеременела после изнасилования
Глава Башкирии утвердил расценки на использование снегоходов в парке «Иремель»
В Уфе сотрудники ГИБДД проверяют тех водителей, которые выполняют междугородние перевозки
В Башкирию придет атлантическая воздушная масса
В Уфе на две недели закроют движение транспорта в районе остановки «Школьная»
«И большие, и маленькие ходят на горшки»: в Башкирии нашли самый странный туалет
У нелегальных перевозчиков в Башкирии начнут изымать транспорт
Аналитики рассказали, сколько в Башкирии стоит аренда коттеджа на Новый год
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с вахтовиками из Башкирии, которым месяцами не платят зарплату
«Я вас скоро забуду»: появился текст предсмертного послания молодого парня из Уфы
Уфимцу во время ремонта на производстве оторвало руку
К концу рабочей недели жителей Башкирии ожидает резкое потепление
Парень из Башкирии пытался по скидке продать своей бабушке украденный у нее же телевизор
Подведены итоги крупнейшего в России конкурса молодёжных инновационных проектов «УМНИК-Нефтегаз»
В Башкирии без вести пропал 17-летний юноша с голубыми глазами
В Башкирии прекратили сбор средств для больной матери двоих детей
На федеральной трассе в Башкирии столкнулись два грузовика и внедорожник
Уфа потратит 600 млн рублей на ремонт дворов в 2020 году
Следователи Башкирии проверят ДТП, в котором водитель «Лексуса» сбил 9-летнюю девочку
Пьяный парень на «десятке» без прав протаранил столб в Башкирии
«Крысиный город»: полчища грызунов изводят жителей поселка под Уфой