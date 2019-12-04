На праздничном открытии «Галамарта» в Уфе главный подарок – телевизор!

В этот день посетители смогут приобрести товары по ШОК-ценам (подушка всего за 99 рублей!) и принять участие в веселых конкурсах. Кроме того, будут и подарки, главные из которых – сертификаты на 10 000 и 20 000 рублей, а также телевизор с диагональю 50 дюймов! Адрес магазина: г. Уфа, ТРЦ «АкварИн», ул. Ферина, 29.

Больше товаров для дома, хороших и разных, и желательно по ШОК-ценам! Только в «Галамарте» и только 7-го декабря стиральный порошок LOSK или подушку можно будет приобрести всего за 99 рублей, электрический чайник – за 199 рублей, сушилку для белья – за 249 рублей, а литую сковороду – за 319 рублей.

А в 18.00 будет возможность получить отличные подарки, главные из которых – сертификаты на 10 000 и 20 000 рублей, а также телевизор с диагональю 50 дюймов! Чтобы встретить Новый год «в высокой четкости».

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома: инструменты, бытовую технику, посуду, игрушки, текстиль и многое другое. Все необходимое теперь в одном месте и по очень приятным ценам! Кроме того, здесь каждый день действуют акции, скидки и распродажи.

Адрес магазина: г. Уфа, ТРЦ «АкварИн», ул. Ферина, 29.

Часы работы: 10.00-22.00

Праздничное открытие: 7 декабря с 10.00 до 18.00

www.galamart.ru

Информация об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.galamart.ru. Акция действует с 07.12.2019 г. по 07.12.2019 г. На правах рекламы Фото предоставлены ООО «Галамарт».