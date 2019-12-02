2019-12-04T12:10:23+03:00
Звезды

Аскар Абдразаков получил национальную оперную премию «Онегин»

Народный артист Башкирии одержал победу в номинации «Мастер сцены»
Мила КИЯН
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Партия Мефистофеля в опере «Фауст» принесла Аскару Абдразакову победу в номинации «Мастер сцены» IV Национальной оперной премии «Онегин»Партия Мефистофеля в опере «Фауст» принесла Аскару Абдразакову победу в номинации «Мастер сцены» IV Национальной оперной премии «Онегин»Фото: Мила КИЯН
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1 декабря в Санкт-Петербурге оперным певцам вручали престижную профессиональную премию «Онегин». Церемония награждения лауреатов прошла в Михайловском театре и среди тех, кто получил премию, оказался знаменитый башкирский бас Аскар Абдразаков, который стал победителем в одной из главных номинации - «Мастер сцены». Награду артист получил за две партии , которые он исполнил в премьерных постановках Башкирского театра оперы и балета - Мефистофеля в опере «Фауст» Шарля Гуно и Лепорелло в "Дон Жуане" Вольфганга Амадея Моцарта.

– Конечно, хочется поблагодарить родителей и педагогов. Всем, кто здесь присутствует, - творческого долголетия. И спасибо Башкирскому театру оперы и балета , - сказал артист, принимая награду.

Стоит отметить, что заявки на премию «Онегин», которая в этом году вручалась уже в четвертый раз, подают не сами артисты, а театры. Затем претендентов отбирает экспертный совет, в который входят известные певцы, дирижеры, режиссеры и журналисты. Постоянное жюри , председателем которого является народный артист России Сергей Лейферкус, выбирает победителей из узкого круга за два-три дня до церемонии награждения.

Солистом Башкирского театра оперы и балета народный артист Башкирии Аскар Абдразаков является с 1995 года. Именно здесь он впервые вышел на большую сцену, и здесь же недавно отмечал 25-летие творческой карьеры и свой 50-летний юбилей. В этом Аскар Абдразаков также занял пост художественного руководителя театра, а четверть века назад, будучи солистом Башкирской оперы, выиграл Гран-при на международном конкурсе вокалистов им. Марии Каллас в Афинах, став первым в истории мужским голосом, получившим эту престижную награду. До триумфальной победы в Греции у выпускника Уфимской академии искусств им. Загира Исмагилова (класс знаменитого профессора Миляуши Муртазиной) уже была череда побед на международных конкурсах - им. Глинки (1991), «Unisa Transnet» в ЮАР (1994, Гран-при), им. Шаляпина в Казани (1994 ), им. Рахманинова (1998 ). Но именно Гран-при на конкурсе Марии Каллас открыла молодому певцу путь на мировую оперную сцену.

Выдающиеся вокальные данные и яркий темперамент обеспечили башкирскому певцу блестящую оперную карьеру. За четверть века он выступал на лучших сценах мира. Это два главных российских театра - «Большой» в Москве и «Мариинский» в Санкт-Петербурге, нью-йоркский «Метрополитен-опера», «Вашингтонская опера», оперная Мекка - миланский театр «Ла Скала», барселонский «Театро Лисеу», «Эн-Эйч-Кей-холл» в Токио, «Театро Колон» в Буэнос-Айресе, мадридский «Театро Реал», парижский «Театр Шатле», берлинская «Дойче-опера», Берлинская государственная опера, афинский "Мегарон-холл", флорентийский «Театро Комунале», туринские «Театро Реджио» и «Театро Массимо», итальянская «Арена ди Верона» и многие другие. Сейчас Аскар Абдразаков также является солистом Мариинского театра, но в последние время все чаще выходит на сцену Башкирской оперы. В прошлом сезоне он предстал перед уфимским зрителем в образах героев из спектаклей «Риголетто» и «Князь Игорь» и принял участие в трех премьерных постановках : кроме Мефистофеля и Лепорелло исполнил титульную партию в опере «Аттила» Джузеппе Верди – режиссерской дебюте своего младшего брата - другого знаменитого баса Ильдара Абдразакова.

Аскар Абдразаков получил национальную оперную премию Онегин //02.12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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