Как жителям Башкирии не стать жертвами лже-гадалок и целителей-самозванцев

Все чаще в криминальных сводках встречаются сообщения, что жители Башкирии стали жертвами лже-гадалок и целителей-самозванцев, которые под видом снятия порчи разводят людей на деньги. Чаще всего от аферистов страдают доверчивые пенсионеры или молодые женщины, которые верят в «венец безбрачия», «проклятье черной вдовы», «родовую порчу» и другие страшные астральные «диагнозы».

В МВД по Башкирии рассказали, как уберечь себя и близких от мошенников и что делать, если все же столкнулись с обманом.

ПОТОМСТВЕННЫЕ ВОРОЖЕИ И ПОХИЩЕННЫЕ ЗОЛОТЫЕ СЕРЬГИ

На днях в Татышлинском районе республики по горячим следам задержали троицу мошенников – двух женщин и мужчину – которые разъезжали по районам и представлялись целителями.

Все началось с того, что в полицию обратилась 42-летняя жительница села Шулганово и рассказала, что мошенники похитили у нее золотые серьги и две тысячи рублей. Прибывшим оперативникам женщина рассказала, что она работала у себя в огороде, когда во двор зашли две незнакомки и завели разговор. В ходе беседы женщины заявили, что на сельчанке лежит страшная порча, которая может принести смерть всем близким. Перепуганная женщина была готова расплакаться, но, по счастливому стечению обстоятельств, гостьи оказались «потомственными ворожеями», которые с радостью согласились провести «очистительный ритуал».

- Они попросили у меня стакан воды и платок, начали крутить над моей головой, шепча какие-то заклинания, - вспоминает обманутая женщина. – А потом они попросили принести золотые украшения и деньги, чтобы снять с них проклятье. От купюры оторвали уголок и бросили в стакан с водой. Туда же отправились мои золотые серьги. А потом они сказали, чтобы я зашла в дом и не выходила несколько минут, пока они нечисть уничтожать будут.

Доверчивая сельчанка послушалась, а когда вышла во двор, то от колдуний уже и след простыл. Деньги и ювелирные украшения, конечно, аферистки прихватили с собой. Поняв, что ее попросту обманули, женщина обратилась в полицию. Вскоре оперативники установили автомобиль, на котором передвигались мошенники, и задержали их в соседнем селе. Украденные деньги и украшения также обнаружились в машине, поэтому отпираться «целители» не стали и дали признательные показания.

- В отношении всех трех подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Сейчас их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории Башкирии, - рассказали в пресс-службе МВД республики.

СНЯЛИ ПОРЧУ ЗА 115 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Похожий случай произошел в начале ноября в Уфе: в полицию обратилась 81-летняя жительница Орджоникидзевского района и пожаловалась, что аферисты отобрали у нее последние сбережения.

Как рассказала пенсионерка, возле торгового центра к ней подошла странная женщина и, представившись потомственной целительницей, начала убеждать ее, что вся семья находится в страшной опасности из-за порчи. Доверчивая бабушка попросила помощи, и мошенница предложила провести магический обряд очищения. Пенсионерка сходила домой и принесла все свои деньги – 115 тысяч рублей, которые «гадалка» убрала в мешочек, поколдовала над ним и вернула владелице, посоветовав ровно день туда не заглядывать. Когда же пенсионерка все же решила проверить свои сбережения, то мешочек оказался пустым. Поняв, что ее обманули, пожилая женщина немедленно обратилась в полицию.

- В полиции возбудили уголовное дело по статье «мошенничество», сейчас стражи порядка разыскивают злоумышленницу, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

АЛТАЙСКАЯ ПРОВИДИЦА-МОШЕННИЦА

В ноябре уфимские полицейские задержали 23-летнюю жительницу Алтайского края, которую подозревают в трех эпизодах кражи под видом снятия порчи.

Эта история началась с того, что с конца сентября в полицию стали поступать заявления от уфимок: женщины жаловались, что к ним в квартиру приходила молодая девушка и представлялась знаменитой провидицей. После расспросов о здоровье и проблемах в семье «целительница» заявляла, что на женщинах лежит порча, и срочно нужно проводить обряд очищения, иначе всем грозили беды и смерть. А когда гостья покидала дом, то хозяева обнаруживали пропажу денег и ювелирных украшений.

- Работая с потерпевшими, полицейские выяснили, что все обстоятельства очень похожи, и пришли к выводу, что обманывает людей одна и та же девушка, - рассказали в ведомстве. – Ее удалось задержать, сейчас она находится под стражей. Возбуждены три уголовных дела по статье «Кража», девушку проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям в Уфе.

КЛОЧКИ ИЗРЕЗАННОЙ ГАЗЕТЫ ВМЕСТО 380 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Также пару недель назад в Стерлитамаке в полицию обратилась 73-летняя местная жительница: обливаясь слезами, пожилая женщина рассказала, что две незнакомки обманом похитили у нее около 380 тысяч рублей.

По словам пенсионерки, на улице к ней подошли две женщины и сразу заявили, что на нее наложена порча, а значит, жди беды. Доверчивая старушка тут же согласилась на щедрое предложение очиститься от проклятья совершенно бесплатно, и ничего не подозревая, принесла из дома все свои сбережения, в которых, якобы, и находился злой дух.

- Они завернули деньги в платок, что-то поколдовали над ним и отдали мне обратно, - вспоминает пенсионерка. – Когда я развернула платок, там вместо денег лежали клочки изрезанной газеты, а от гадалок уже и след простыл.

Пожилая женщина не запомнила примет мошенниц, но смогла опознать их по записям с камер видеонаблюдения. Позже выяснилось, что лже-гадалок уже разыскивают полицейские за аналогичный «развод» доверчивой пенсионерки из Мелеуза.

- По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция ведет розыск подозреваемых в совершении преступления, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

«НАД ТОБОЙ ВИСИТ КРЕСТ ПРОКЛЯТЬЯ»

Еще один похожий случай произошел недавно в Салавате, где мошенницы обманули 73-летнюю женщину и похитили у нее 54 тысячи рублей.

Оперативники быстро восстановили картину событий: 5 ноября пенсионерка пошла в магазин, и по дороге ее остановила незнакомка, заявив, что над женщиной «висит крест – знак проклятья». Перепуганная старушка несколько минут выслушивала, что ее близким грозят несчастья и болезни, поэтому сразу же согласилась на магический обряд очищения и принесла из дома воду, хлеб и все имеющиеся в доме деньги, а также сняла последние накопления с карты в банке.

«Целительница» положила деньги в черный полиэтиленовый пакет, что над ним побормотала и вернула сверток хозяйке, строго наказав не разворачивать его несколько дней. Но любопытная старушка по приходу домой сразу открыла пакет, но вместо денег обнаружила лишь ворох изрезанных газет и бросилась в полицию.

- В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Составлен фоторобот подозреваемой, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению ее личности и дальнейшему задержанию, - пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ПАМЯТКА

- Полицейские обращаются ко всем гражданам и призывают не терять бдительность, когда незнакомые люди неожиданно вступают с вами в беседу. Не верьте всему, что вам говорят, особенно, если к вам подходят «гадалки», «целители» и «ясновидцы». Не доверяйте незнакомцам, даже если они обращаются к вам по имени или от лица ваших знакомых, и предостерегайте от подобных контактов своих пожилых родственников и близких. Обязательно поговорите со своими престарелыми родителями, предупредите, что часто под маской доброжелателей могут скрываться мошенники. Проверяйте всю информацию, никогда и ни при каких обстоятельствах не передавайте незнакомцам свое личное имущество, драгоценности и деньги, не называйте персональных данных, - не устают повторять в МВД по Башкирии.

Если вы все же стали свидетелем того, как подозрительные люди пытаются заговорить с пожилыми людьми на улице или в подъезде дома - проявите свою гражданскую позицию, не оставайтесь в стороне от чужой беды и позвоните в ближайшее отделение полиции