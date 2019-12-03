Башкирия оказалась в середине рейтинга по уровню зарплат

Накануне аналитики РИА Новости составили традиционный ежегодный рейтинг средних зарплат по регионам России. Специалисты на основе статистических данных изучили уровень заработков в различных регионах страны и выяснили, где на просторах нашей необъятной Родины самые высокие зарплаты, а где люди получают за свой труд жалкие копейки. Стоит отметить, что в рейтинг вошли такие противоположные показатели, как средняя по региону и самая распространенная зарплата.

САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ

По данным исследования в 2019 году самые высокие доходы у жителей регионов Крайнего Севера, Дальнего Востока и Москвы. Эксперты РИА Новости сделали вывод, что в столице, а также в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Чукотке, Сахалинской и Мурманской областях каждый пятый житель получает на руки около 100 тысяч рублей. Исключение составляет лишь Чукотка – там такую зарплату получает 32% населения, что обеспечило самому восточному региону России первое место в рейтинге зарплат.

«СЕВЕРНЫЕ» НАДБАВКИ

Лидера прошлогоднего рейтинга зарплат по регионам, Ямало-Ненецкий автономный округ, эксперты РИА Новости в этот раз определили на второе место. Там доля работников, получающих 100 и более тысяч рублей, составила 31,7%. Замкнула тройку лидеров Москва, где похвастаться высокими заработками могут 27,4% жителей. По данным аналитиков, в прошлом году столица занимала пятое место в рейтинге по уровню зарплат.

Четвертую строчку рейтинга заняла Магаданская область, а пятую Ненецкий автономный округ. С большим отрывом от них на шестой позиции находится Сахалинская область. Там зарплату более 100 тысяч рублей получают около 21% жителей.

В первую десятку регионов с высокими зарплатами вошли также Республика Саха (Якутия) на седьмом месте, Камчатский край на восьмом, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра на девятом и Санкт-Петербург на десятом.

ЧТО В БАШКИРИИ

Аналитики РИА Новости определили Башкирию в рейтинге зарплат на 33-м месте – лишь 3% жителей республики получают более 100 тысяч рублей. Как оказалось, в нашей республике таких счастливчиков больше, чем, например, в Татарстане. Наших соседей поместили на 39 место, хотя «чистая» зарплата среднестатистического работника у нас 27,8 тысяч рублей, а в Татарстане – 29,5 тысяч рублей.

По данным экспертов, в 2019 году самые низкие зарплаты наблюдаются в Кабардино-Балкарской республике, Дагестане и Орловской области.