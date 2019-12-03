Липоскульптурирование — уверенный шаг к совершенному телу

Красивые контуры тела, привлекательная фигура — мечта, осуществить которую раньше можно было только изнурительными тренировками и жёсткими диетами. Однако и специальное питание, и ограниченный рацион с отказом от любимых десертов, и длительные занятия в спортзале могут не принести успехов в борьбе с лишними отложениями на животе, «ушками» на бёдрах, сползающими с боков «гусеницами» жировых валиков. В этом случае на помощь приходит липоскульптура — методика, приобретающая всё большую популярность и вкупе с другими методами совершенствования тела дающая превосходные результаты.

Липоскульптура. Что это?

Что же это такое расскажет пластический хирург, врач клиники «ПроМедицина» Гатауллина Элина Зуфаровна.

Липоскульптурирование — методика, которая широко используется пластическими хирургами уже более 10 лет и с годами пользуется всё большим спросом. Суть процедуры проста: хирург берёт лишний жир из областей, где в нём нет необходимости, и с его помощью создаёт рельеф формы и силуэта в тех областях, где это нужно.

Если говорить простыми словами, то мы имеем возможность убрать излишки жира на бёдрах и животе и одновременно увеличить, например, молочные железы, объём ягодиц, губ или сделать корректировку контура в этих областях.

По сути, липоскульптура — это разновидность липофилинга: у пациента берётся его собственный жир и после ряда очистительных мероприятий возвращается в его же тело. Особенность липоскульптурирования в том, что процедура эта позволяет работать с большими зонами удаления отложений и заполнять не менее большие зоны для коррекции контуров, форм или размеров.

Особенности методики

В эстетическом плане липоскульптура превосходит классическую липосакцию, предполагающую только удаление лишнего жира. Липоскульптурирование же проводится в несколько этапов, включающих не только удаление жировых отложений из проблемных зон, но и очистку от элементов крови и нежизнеспособных клеток, а также моделирование в зоне их введения.

Методика действительно сопоставима с художественной лепкой скульптуры. Различие лишь в том, что выполняет лепку не скульптор, а пластический хирург, в совершенстве владеющий методом. Как итог, можно чётко рассчитать результат операции. Впоследствии, если и будут какие-либо отклонения, то окажутся они совсем незначительными.

Существует несколько методов выполнения липосакции в области, откуда будет удаляться жир. В нашей клинике отдаётся предпочтение вибрационному методу. Для этого используют специальный аппарат, который обеспечивает быстрые движения канюли (трубочки), помогающие «разбивать» жировые отложения.

Благодаря использованию вибрационной методики можно сделать процесс устранения слоёв жира более быстрым, более эффективным. Мы также получаем возможность удалять твёрдые, плотные жировые отложения, которые не всегда поддаются другим методикам. Кроме того, вибрации позволяют более чётко прорисовывать контуры, добиваться такого эффекта, который максимально удовлетворит пациентку или пациента.

Стоит учитывать, что липоскульптурирование — процедура, которая требует госпитализации в стационар и будет выполняться под общим наркозом.

Преимущества метода

О преимуществах метода расскажет врач пластический хирург Хусаинов Рустем Альфредович.

Метод приобретает популярность не только у врачей, но и у пациентов по целому ряду причин. Среди них:

При липоскульптурировании используется жир, полученный непосредственно от пациента, то есть его собственный биологический материал. Это снижает риск отторжения, а вероятность аллергических реакций и вовсе сводит к нулю.

Процедура проводится таким образом, что затрагивает минимум кровеносных сосудов, нервных волокон. Благодаря этой особенности риск развития кровотечения, появления каких-либо осложнений сводится к минимуму.

Липоскульптурирование — операция, реабилитация после которой проходит легко и быстро. Пациенты почти не сталкиваются с отёками, гематомами, болезненными ощущениями в зоне вмешательства.

Для операции используют тонкие иголки, канюли, которые не оставляют следов на кожном покрове.

Каждый человек, консультируясь по поводу липоскульптурирования, выделяет в качестве основного его преимущества в основном что-то одно: кому-то важна быстрая реабилитация, кто-то делает акцент на отсутствии шрамов, а кто-то склоняется к процедуре из-за её практически нулевого процента риска осложнений. Как бы то ни было, на все вопросы о возможных проблемах методика даёт успокаивающие ответы.

Кому методика подойдёт

Липоскульптурирование — процедура, которая выполняется в случае, если человек чувствует психологический дискомфорт из-за своей внешности. Показаниями к ней могут служить:

- наличие избытка жира в области ягодиц, бёдер, живота, рук и на других участках тела, сочетающееся с отсутствием красивого рельефа мышц;

- недостаточный объём скул, груди, ягодиц или других частей тела;

- наличие гинекомастии у мужчин;

- желание избавиться от растяжек, стрий, послеоперационных шрамов (за счёт натяжения кожи есть возможность разгладить эти дефекты, сделать их менее выраженными или вовсе незаметными).

А вот для людей с явным ожирением липоскульптурирование как метод лечения не подойдёт. Методика призвана не избавлять от лишнего веса, а создавать красивое тело, которое своими идеальными формами станет притягивать взгляды окружающих.

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№ ЛО-02-01-007315 выдана 30 августа 2019 г. МЗ РБ.

Фото предоставлены заказчиком.